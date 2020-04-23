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Создана Единая геологическая карта Луны

Создана Единая геологическая карта Луны

Вы когда-нибудь задумывались о том какие породы и камни образуют поверхность Луны? Самую точную и подробную геологическую карту Луны составили в USGS (Геологическая служба США). Загрузить и изучить ее может любой желающий на сайте службы.

Для создания столь подробной и точной карты потребовалось проделать колоссальную работу. Были использованы данные полученные с помощью миссий Аполлон, а так же информация с современных спутников. Геологическая служба США смогла совместить старые и новые данные в единую карту. Она стала итогом многолетней работы, которая поможет спланировать не только новые миссии на Луну, но и научные исследования конкретных областей нашего спутника.

23 апрель 2020 /
Космос и Нло
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Создана Единая геологическая карта Луны

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