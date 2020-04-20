Космические туристы смогут встретить на МКС Новый год

Смельчаки-туристы, которые решились отправятся к МКС в конце следующего года, смогут встретить новый 2022 год в космос е и провести там новогодние каникулы. Согласно договору, который был подписан между компаниями Роскосмос и Space Adventures, в конце 2021 года на МКС отправятся два космических туриста. Со стороны российской компании будет осуществлена доставка людей, а вот компания Space Adventures будет искать желающих отправится покорять космические просторы и прожить на МКС.

Запуск корабля «Союз МС-20» планируется на декабрь 2021 года, на его борту будут находится два туриста и российский космонавт — капитан корабля. Вернутся туристы смогут уже в январе нового 2022 года.

Стоит напомнить что с 2001 по 2009 года российские корабли «Союз» доставили на МКС 7 человек в качестве частных космических туристов.