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Новые методы поиска сделают охоту на инопланетян интереснее

Новые методы поиска сделают охоту на инопланетян интереснее

Новые технологии увеличивают шансы обнаружения внеземных цивилизаций, благодаря чему проект SETI начал бурно развиваться.

Проект SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) — это общее название для всех мероприятий, в ходе которых люди пытаются найти внеземные цивилизации и вступить с ними в контакт. Основным методом поиска является улавливание радиосигналов. Но при этом возникает ряд проблем, справиться с которыми поможет Искусственный интеллект.

Основная проблема заключается в шумах, производимых нашей цивилизацией и для выявления инопланетного сигнала, который может быть похожим на земной, нужна технология фильтрации, которой до сих пор не существовало.

Необходимо разработать метод, позволяющий лучше отличать потенциальные сигналы пришельцев от земных радиопомех. Ученые SETI обычно ищут подобные земным четко определенные радиопередачи. Их легко отличить от радиоволн, излучаемых естественными источниками — звездами или галактиками. Но вот распознать, внеземной сигнал был пойман или это передача с одного из мобильных телефонов или спутника — нелегко.

Если слабая передача инопланетян пробьется сквозь земной шум, мы можем принять ее за земную и просто не обратить внимание. Поэтому ряд исследователей надеются, что Искусственный интеллект поможет фильтровать сигналы и отсеивать ненужные.

Специалист прикладного машинного обучения Юнфан Джерри Чжан научил Искусственный интеллект распознавать радиопомехи, после чего ИИ мог точно определять шумы, создаваемые человечеством и звездами.

При этом сигналы могли бы передаваться не только с помощью радиоволн, но и лазерами. Быстрые лазерные вспышки представляли бы собой группы фотонов, попадающих в телескоп одновременно. Оптический SETI находится еще в зачаточном состоянии, но со временем он может расширить диапазон поиска.

Чтобы вывести поиск лазерных сигналов пришельцев на новый уровень, исследователи предложили построить четыре специализированных обсерватории PANOSETI — две в северном полушарии и две — в южном. Их совместное наблюдение охватывало бы все небо в поисках межзвездных лазерных маяков, а не концентрировалось бы поочередно то на одной, то на другой звезде.

Кроме того, работа сразу четырех обсерваторий гарантировала бы, что сигнал, пойманный одной обсерваторией, не является сбоем или эффектом, вызванным локальным световым загрязнением. Двойная проверка вкупе с работой ИИ имеет решающее значение при поиске сигналов инопланетян, считают ученые.

10 апрель 2020 /
Космос и Нло
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