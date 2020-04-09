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Даже у космонавтов карантин, а вы сидите дома?

9 апреля с космодрома в Казахстане, стартует ракета «Союз» с тремя космонавтами на борту. Она держит путь на Международную Космическую станцию, на которой на данный момент живут и работают три космонавта. Наверное, вы уже подумали о главной проблеме которая сопровождает нас на Земле — коронавирусе. Какова вероятность, что новые космонавты привезут вирус на МКС? В этот раз на орбиту летят: представитель НАСА Крис Кэссиди и российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер. Анатолий и Иван изначально были запасным экипажем, но один из основных космонавтов получил травму глаза и было принято решение о замене. В общей сложности, космонавтам предстоит провести на МКС шесть месяцев. Наверное, когда они вернутся на Землю — тут уже не будет бушевать коронавирус.

 

Даже у космонавтов карантин, а вы сидите дома?

Индекс самоизоляции, сервис Яндекса

Если в России еще не все соблюдают карантин (даже Яндекс представил специальный сервис, который отслеживает соблюдение карантина жителями нашей страны), то космонавты были вынуждены (на самом деле обязаны) пройти карантин перед этим полетом. Причем, если обычный карантин космонавтов перед полетом длится несколько дней и проходит не очень строго, то в связи с коронавирусом изоляция была увеличена почти до месяца. Например, космонавты не могли свободно перемещаться.

Если бы я был в обычном карантине — я мог бы пойти в некоторые рестораны и изучить районы Звездного городка. В мои обязанности входило бы просто думать куда я иду и зачем. Но не в этот раз. Мы провели все время карантина в наших коттеджах, и это было просто необходимо, чтобы обезопасить полет.
Крис Кэссиди, астронавт NASA
Даже у космонавтов карантин, а вы сидите дома?

Некрополь у Кремлёвской стены

Космонавты не совершали традиционных поездок к Кремлевской стене (там похоронен Юрий Алексеевич Гагарин (1934—1968) и Сергей Павлович Королёв (1907—1966)) и не посещали дом, где жил Сергей Королев. Быт перед полетом тоже был не очень обычный — космонавты не могли покидать свои коттеджи, свободно перемещаться по Звездному городку и посещать общественные места. Это был настоящий карантин, каким он и должен быть во время пандемии. Руководители полета говорят, что особое внимание было уделено гигиене — все поверхности с которыми соприкасались космонавты тщательно дезинфицировали. Все космонавты тщательно мыли руки и соблюдали социальное дистанцирование.

Даже у космонавтов карантин, а вы сидите дома?

Мемориальный дом-музей академика С. П. Королёва. 6-й Останкинский переулок

Провожать космонавтов в полет тоже будут иначе: СМИ не приглашены, сотрудники NASA и Роскосмоса будут присутствовать только в минимальном составе, не будет праздничных проводов с толпами журналистов и гостей. Кэссиди поделился в своем инстаграме рэпом, который записал его друг, живущий в США. Рэп, как не странно, посвящен карантину. Послушайте это произведение по ссылке. Весь мир поддерживает друг друга в это тяжелое время: даже космонавты сидят взаперти. Так может быть и вы последуете их примеру и поможете миру остановить вирус?

Даже у космонавтов карантин, а вы сидите дома?

Иван Вагнер (слева), Анатолий Иванишин (по центру), и Крис Кэссиди (справа)

09 апрель 2020 /
Космос и Нло
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