Межзвездная комета Борисова претерпела какую-то странную трансформацию
Недавно была замечена странная активность в поведении межзвездной кометы Борисова. Снимки космического объекта, сделанные космическим телескопом НАСА "Хаббл" 28 и 30 марта, демонстрируют интригующее, но странное явление.
Комета, по-видимому, имеет удлиненное ядро с двумя различными компонентами. Еще 23 марта ядро кометы Борисова было единым целым. По словам астронома Дэвида Джевитта, эти два тела примерно одинаково яркие, но не одинаковы по размеру.
Космический телескоп Хаббла фиксирует пыль исходящую от кометы, но это не распад кометы Борисова, а лишь небольшой отсев материала. Комета Борисова могла потерять от 0,1 % до 1% своего общего объема.
Тем не менее, ученые не знают этого наверняка. Обсуждается возможность того, что произошло нечто большее. Джуитт и его команда пытаются понять такую трансформацию.
Комета Борисова была замечена впервые еще в августе 2019 года. Космический объект провел свое самое близкое приближение к нашей главной звезде позже в декабре. Комета Борисова - это уже второе межзвездное тело, когда-либо обнаруженное в нашей Солнечной системе.
Первым из них был загадочный и странный космический объект, названный "Оумуамуа”, чья многослойная структура заставила ученых поверить, что это может быть инопланетный космический корабль. Но Оумуамуа уже двигался к внешней границе Солнечной системы, когда его заметили.
Комета Борисова еще не облетела нашу главную звезду, а это значит, что ученые смогут отслеживать ее дольше и лучше в деталях.
Пока ученые не могут объяснить, как одно ядро кометы разделилось на два объекта, наблюдение за странной кометой будет продолжено.
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