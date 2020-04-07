Межзвездная комета Борисова претерпела какую-то странную трансформацию

Недавно была замечена странная активность в поведении межзвездной кометы Борисова. Снимки космического объекта, сделанные космическим телескопом НАСА "Хаббл" 28 и 30 марта, демонстрируют интригующее, но странное явление.

Комета, по-видимому, имеет удлиненное ядро с двумя различными компонентами. Еще 23 марта ядро кометы Борисова было единым целым. По словам астроном а Дэвида Джевитта, эти два тела примерно одинаково яркие, но не одинаковы по размеру.

Космический телескоп Хаббла фиксирует пыль исходящую от кометы, но это не распад кометы Борисова, а лишь небольшой отсев материала. Комета Борисова могла потерять от 0,1 % до 1% своего общего объема.

Тем не менее, ученые не знают этого наверняка. Обсуждается возможность того, что произошло нечто большее. Джуитт и его команда пытаются понять такую трансформацию.

Комета Борисова была замечена впервые еще в августе 2019 года. Космический объект провел свое самое близкое приближение к нашей главной звезде позже в декабре. Комета Борисова - это уже второе межзвездное тело, когда-либо обнаруженное в нашей Солнечной системе.

Первым из них был загадочный и странный космический объект, названный "Оумуамуа”, чья многослойная структура заставила ученых поверить, что это может быть инопланетный космический корабль. Но Оумуамуа уже двигался к внешней границе Солнечной системы, когда его заметили.

Комета Борисова еще не облетела нашу главную звезду, а это значит, что ученые смогут отслеживать ее дольше и лучше в деталях.

Пока ученые не могут объяснить, как одно ядро кометы разделилось на два объекта, наблюдение за странной кометой будет продолжено.