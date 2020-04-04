Blue Origin хочет запустить свою ракету во время пандемии COVID-19. В чем опасность?

Возникший в Китае коронавирус COVID-19 распространился практически по всему миру. На момент написания этой статьи, 3 апреля 2020 года, особенно сильно от болезни страдают жители США — вирус ом заразились более 245 000 человек. Чтобы замедлить распространение болезни, власти многих штатах объявили режим самоизоляции и разрешили людям выходить на улицы только при крайней необходимости. Это весьма хорошие меры, особенно для штата Вашингтон, где от коронавирус а уже умерло 175 человек. Однако, местной компании Blue Origin будто бы плевать на здоровье людей, потому что она требует от своих подчиненных проведения тестового запуска ракеты New Shepard прямо во время убийственной пандемии. Так, по крайней мере, сообщают работники компании

Космический туризм

О том, что компания Blue Origin заставляет своих сотрудников работать даже во время режима самоизоляции, сообщило издание The Verge. Несколько анонимных работников рассказали журналистам, что с радостью бы работали удаленно или у себя в Вашингтоне. Однако, руководители компании хотят провести тестовый запуск туристической ракеты New Shepard. Для этого сотрудникам необходимо проехать около 3 000 километров и добраться до техасского городка Ван-Хорн, население которого составляет всего чуть более 2000 человек.

На данный момент в Вашингтоне находится более 6500 больных коронавирус ом пациентов, поэтому среди сотрудников Blue Origin вполне могут быть зараженные люди с пока не проявленными симптомами. Если они поедут в небольшой городок в штате Техас, местные жители рискуют заразиться от них опасной болезнью. Известно, что в городке Ван-Хорн нет хорошо оборудованных больниц, так что если к ним поступят люди с тяжелыми формами коронавирус а, они вряд ли смогут им помочь. В результате болезнь может унести еще несколько жизней.

Исходя из вышенаписанного, в том, что сотрудники Blue Origin не хотят ездить в другие штаты и подвергать других людей опасности, нет ничего удивительного. По их словам, они бы лучше остались работать в Вашингтоне, потому что у них и так много работы. Например, они бы могли поработать над улучшением частей ракеты New Shepard, которые давно требуют к себе внимания, но до них давно не доходили руки. Или, например, они могли бы заняться работой над ракетой New Glenn, которая рассматривается Военно-воздушными силами США как средство для запуска военных спутников. В принципе, компании Blue Origin и было дано разрешение на продолжение работы только потому, что она сотрудничает с военными.

Тестовый запуск туристической ракеты New Shepard был назначен на 10 апреля, но в штате Вашингтон был объявлен режим самоизоляции. Однако, спустя время власти Техаса разрешили сотрудникам компании нарушить установленные правила, если они нужны для совершения тестового запуска ракеты. Какой именно механизм ракеты хочет проверить компания неизвестно, но в общем и целом она хочет убедиться, что аппарат безопасен для осуществления космических полетов вокруг нашей планеты.

Новая космическая гонка

Но почему же руководители Blue Origin настолько сильно хотят провести тестовый запуск туристической ракеты New Shepard, поставив под угрозу жизни людей? По мнению анонимных сотрудников, причиной этому является боязнь компании отстать от своих конкурентов. Ведь помимо нее, желанием отправлять богатых людей в космические путешествия также горит компания SpaceX . На данный момент, несмотря на ужасающую ситуацию в мире, сотрудники SpaceX трудятся в техасском городке Бока-Чика — они разрабатывают пригодный для космических путешествий корабль Starship. Он не предназначен для космического туризма, но компания наверняка одновременно работает над ракетой Big Falcon, на которой в 2023 году хочет полетать японский миллиардер Юсаку Маэдзава вместе со своей девушкой.

В ближайшие недели SpaceX тоже хочет провести испытательный полет разрабатываемого корабля Starship, но критиковать ее за это вряд ли кто-нибудь будет. Все дело в том, что сотрудникам SpaceX не нужно передвигаться из одного штата в другой и подвергать людей риску заражения коронавирус ом. А Blue Origin требует перемещения сотрудников и по сути заставляет их нарушать режим самоизоляции. Как сообщают сотрудники компании, руководители не говорят им в лицо, что при неисполнении приказов они их уволят, но такая вероятность все-таки есть.

Как поступят в этой ситуации сотрудники Blue Origin, пока не ясно. Однако некоторые из них поделились с журналистами, что очень разочарованы легкомысленным отношением компании к пандемии COVID-19. Получается, что она ставит свой бизнес выше жизней людей и некоторые сотрудники уже поговаривают, что хотят найти другую работу с более ответственным руководством.

Карантин в США

Так как на данный момент в США очень много зараженных, власти многих штатов объявили о режиме самоизоляции. В штате Вашингтон первые зараженные начали появляться в начале марта и сначала людям было просто рекомендовано оставаться дома, но потом вышел так называемый «Stay at home order», что можно перевести как «Приказ оставаться дома». Людям можно выходить на улицу не только для похода в магазин или выгула домашних животных, но и для пробежки. Но на улице можно находиться только рядом с людьми, которые живут с человеком в одной квартире. А так, между незнакомцами должно сохраняться расстояние около двух метров.

На момент написания статьи, от коронавирус а в Вашингтоне погибло 175 человек

Примерно такие же правила на данный момент действуют и в России. В нашей стране режим самоизоляции действует до 30 апреля и людям можно выходить на улицу только по веской причине. Например, при необходимости можно сходить в ближайший магазин и купить нужные продукты. Только с ними стоит быть осторожнее, потому что на их поверхности могут быть частицы опасного вирус а. Чтобы быть спокойными по поводу «чистоты» купленных продуктов, прочитайте этот материал, где микробиолог рассказал, как их правильно мыть.

Сотрудники Blue Origin жалуются, что компания ставит испытание своих ракет выше человеческих жизней