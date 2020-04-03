Хакеры смерти

Долгих лет и здоровья - главное пожелание людей друг другу. Все хотят дожить до преклонных лет и не мучиться от старческих болезней, но среди людей крайне мало настоящих долгожителей. Природа заложила в нас программу постепенного старения. Сегодня нашлись хакеры, которые смогли взломать этот сложнейший код. Фильм о современных возможностях реализовать древнейшую мечту человечества: жить много лет без дряхления и старческих болезней.

В фильме будет рассмотрен целый спектр подходов к этой проблеме: эстетическая медицина, программы детоксикации, омоложение с использованием клеточных технологий... Сенсацией фильма станет рассказ о подходе к борьбе против митохондриального старения клеток российского академика Владимира Скулачева. Испытания "ионов Скулачева" на животных принесли неожиданно высокие результаты по предотвращению старческого дряхления и повышению общего качества жизни организма. Это цикл фильмов, рассказывающих о сенсационных научных открытиях и достижениях наших дней. Это научные прорывы, меняющие представление людей о мире, а в перспективе - жизнь человечества.