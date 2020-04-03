» » Хакеры смерти

Хакеры смерти

Хакеры смерти

Долгих лет и здоровья - главное пожелание людей друг другу. Все хотят дожить до преклонных лет и не мучиться от старческих болезней, но среди людей крайне мало настоящих долгожителей. Природа заложила в нас программу постепенного старения. Сегодня нашлись хакеры, которые смогли взломать этот сложнейший код. Фильм о современных возможностях реализовать древнейшую мечту человечества: жить много лет без дряхления и старческих болезней.

В фильме будет рассмотрен целый спектр подходов к этой проблеме: эстетическая медицина, программы детоксикации, омоложение с использованием клеточных технологий... Сенсацией фильма станет рассказ о подходе к борьбе против митохондриального старения клеток российского академика Владимира Скулачева. Испытания "ионов Скулачева" на животных принесли неожиданно высокие результаты по предотвращению старческого дряхления и повышению общего качества жизни организма. Это цикл фильмов, рассказывающих о сенсационных научных открытиях и достижениях наших дней. Это научные прорывы, меняющие представление людей о мире, а в перспективе - жизнь человечества.

03 апрель 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые назвали самую эффективную диету против старения
Космос и Нло

Ученые назвали самую эффективную диету против старения

Средиземноморская диета помогает сдерживать развитие физической слабости и снижение когнитивных функций в процессе старения.
Продолжительность жизни человека составляет всего 38 лет, утверждают ученые
Космос и Нло

Продолжительность жизни человека составляет всего 38 лет, утверждают ученые

Новый метод определения продолжительности жизни по ДНК предложил нам загадочную цифру для нашей "естественной" продолжительности жизни - 38 лет.
Биологи научились вычислять биологический возраст человека
Космос и Нло

Биологи научились вычислять биологический возраст человека

Ученые из Великобритании разработали простую методику вычисления биологического возраста человека, которая позволяет определить, с какой скоростью стареет тот или иной индивид по активности сотни
Сегодня - 24 августа, наступит Конец света
Космос и Нло

Сегодня - 24 августа, наступит Конец света

Сегодня - 24 августа наступит Судный день. На этот день возможно запланирован - Конец света. Откуда это известно? Если вы любите конспирологию, то фильм "Люси" наверное смотрели и вот в нём приходит
Будем жить до 135 лет!
Космос и Нло

Будем жить до 135 лет!

На этой неделе испанские ученые обрадовали мир, заявив, что разгадали причину раннего старения и знают как продлить человеческую жизнь.Средняя продолжительность жизни человека не составляет сегодня
Японцы передали по воздуху энергию, достаточную, чтобы вскипятить чайник
Космос и Нло

Японцы передали по воздуху энергию, достаточную, чтобы вскипятить чайник

Ученые из Японского космического агентства первыми в мире смогли передать в виде микроволновых волн энергию на относительно большое расстояние. Специальный передатчик узконаправленного действия смог
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности выбора шинДом с нарисованным фасадом в ТаррагонеУченые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахисУчёные предлагают заразить коронавирусом добровольцев для поиска вакциныВрачи объяснили, как смартфоны и компьютеры превращают мозг в "свалку"Как смартфоны и соцсети убивают наше времяУченые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космосаЭлектромагнитный резонанс


Свежие Статьи
Хакеры смерти

Хакеры смерти

Магнетизм

Магнетизм

Тайны круизных лайнеров

Тайны круизных лайнеров

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+