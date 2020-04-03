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Магнетизм
Что такое постоянный магнит и чем он отличается от червяка? Свойства магнита. Что будет если нагреть магнит? На что реагирует магнитное поле, а к чему оно абсолютно равнодушно? Что такое ферромагнетики? Как сделать компас в лесу своими руками? И какова сила магнита, на котором мы с вами живем?
03 апрель 2020 /
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