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Тайны круизных лайнеров

Тайны круизных лайнеров

• Современные боевые машины: куда едут многотонные грузовики без водителей? (02:40)
тайны круизных лайнеров: куда исчезают туристы с кораблей? (14:17)
• Странные военные традиции: зачем индийские военные наряжаются в петухов и горилл? (20:59)
• Судью на мыло: как мылись короли и для чего использовали мыло в древности? (30:34)

03 апрель 2020 /
Космос и Нло
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