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Самые впечатляющие погодные катастрофы в марте 2020 года
Молнии, град, торнадо, наводнения, землетрясения, вулканы и лесные пожары…
Посмотрите самые впечатляющие погодные и природные катастрофы на видео, снятом в марте 2020 года.
03 апрель 2020 /
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