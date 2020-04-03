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Самые впечатляющие погодные катастрофы в марте 2020 года

Самые впечатляющие погодные катастрофы в марте 2020 года

Молнии, град, торнадо, наводнения, землетрясения, вулканы и лесные пожары…

Посмотрите самые впечатляющие погодные и природные катастрофы на видео, снятом в марте 2020 года.

03 апрель 2020 /
Космос и Нло
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