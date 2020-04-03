COVID-19. Что делать и чего ждать?

В России зарегистрировано более 2 тыс. случаев инфицирования вирус ом SARS-CoV-2, в Москве и большинстве регионов власти велели не выходить из дома без необходимости. Теперь все серьезно. Мы обновили карточки с ответами на самые насущные вопросы, касающиеся болезни и ее возбудителя

Первое, что нужно держать в уме о болезни COVID-19, которую вызывает вирус SARS-CoV-2, — она появилась всего несколько месяцев назад. Наши знания о ней не настолько полны и точны, как хотелось бы. На этот счет в тексте встречаются оговорки, но не следует думать, будто все это на воде вилами писано. Статистика копится, новые исследования выходят каждый день, и есть основания полагать, что дело обстоит так, а не иначе.

Что-то мне нездоровится. Я заразился (-лась)?



Возможно, но не обязательно тем, о чем все говорят. У COVID-19 нет присущих только ей симптомов, а некоторые люди вообще заражаются незаметно для себя. У половины инфицированных болезнь проявляется спустя пять-шесть дней, но у кого-то на это уходят всего сутки, у других — две недели, а примерно в 1% случаев — вероятно, еще больше времени. Обычно сначала поднимается температура, появляется сухой кашель, ощущается слабость. Реже вдобавок ко всему ломит тело, закладывает нос, болит горло, возникают насморк и диарея. Словом, COVID-19 напоминает обыкновенную простуду или грипп, а их вообще-то тоже можно подхватить.

Если у вас подозрительные симптомы, позвоните в скорую помощь. Если вам тяжело дышать, постоянно давит или болит в груди, посинело лицо или только губы, то нужно сделать это немедленно! Идти в больницу не нужно, чтобы не распространять болезнь.

Что такого опасного в COVID-19?



Из-за сходства с простудой и гриппом многие относятся к пандемии COVID-19 беспечно. Но, во-первых, даже в легкой форме эти болезни требуют внимания, во-вторых, иногда они дают осложнения, а с COVID-19 такое бывает намного чаще. По данным ВОЗ, у одного из пяти человек (около 20%) болезнь протекает тяжело: из-за пневмонии в легких скапливается жидкость, возникает чувство, что не хватает воздуха, — тогда нужна медицинская помощь. У больных в критическом состоянии вдобавок часто бывают острые нарушения в работе желудка и кишечника. Но даже то, что называется легкой формой, не обязательно так уж легко переносится: в эту категорию попадают и некоторые случаи с пневмонией — просто не настолько опасные, чтобы госпитализировать больного.

В Европе в больницы попадает не 20%, а 30% людей, у которых выявлена инфекция. Скорее всего, разница обусловлена тем, что в этих странах реже выявляют случаи с легкой формой болезни. В этом тоже заключается опасность COVID-19.

По нескольким оценкам, у 30–50% инфицированных SARS-CoV-2 вообще нет симптомов. У кого-то они со временем все же возникают, но часть зараженных поправляется, так ничего и не заподозрив. Тем не менее с виду здоровый человек распространяет вирус . Расчеты, сделанные по данным из Сингапура и города Тяньцзинь, показывают, что половина заражений могла произойти до появления симптомов. Это одно из главных отличий SARS-CoV-2 от первого SARS-CoV и MERS-CoV, возбудителей атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома. Те сначала делали людей больными, а уже потом —заразными, поэтому было намного проще обнаружить и изолировать инфицированных и взять вспышки под контроль.

Но COVID-19 все же не опаснее сезонного гриппа?



Из-за того что многие случаи болезни остаются незамеченными, точно определить характеристики вирус а пока не удалось. Вероятно, SARS-CoV-2 примерно в полтора-два раза заразнее и в десять раз чаще приводит к смерти, чем вирус ы гриппа. К тому же против гриппа есть лекарства и вакцины. Если брать средние значения, то с конца марта от COVID-19 ежедневно умирает больше людей, чем от любой другой инфекции.

Как не заболеть?



SARS-CoV-2 распространяется с крошечными каплями слизи. Считается, что основной путь передачи — напрямую от человека к человеку: один покашлял, чихнул или просто что-нибудь сказал — и вирус вместе со слюной попал другому в рот, нос или глаза. Чтобы снизить риск, следует придерживаться четырех правил.

Во-первых, стойте хотя бы в одном-двух метрах от людей, причем от всех, поскольку отсутствие симптомов еще ни о чем не говорит. Такое расстояние указано в официальных рекомендациях. Но в недавней научной статье физика Лидии Буруибы из Массачусетского технологического университета показано, что при чихании капли слизи разлетаются на семь-восемь метров. К счастью, больные COVID-19 чихают сравнительно редко, к тому же неизвестно, может ли достаточно вирус ных частиц попасть в организм с такого расстояния.

Во-вторых, чаще и тщательнее мойте руки и лицо. Обычное мыло ничем не хуже антибактериального. Чтобы вирус разрушился, нужно подождать хотя бы 20 секунд. Также стоит держать при себе дезинфицирующее средство на основе спирта. Официальные рекомендации гласят, что концентрация спирта должна быть 60–70%, но эксперименты швейцарских ученых показали, что достаточно и 30-процентного этанола или пропанола.

Мыло и спирт сушат кожу, из-за этого на ней могут образоваться ранки, куда попадет пусть не SARS-CoV-2, но что-нибудь еще. Этого нет в официальных рекомендациях, но кажется разум ным перед сном (ночью к коже ничего не прилипнет) использовать крем.

В-третьих, не трогайте лицо. Это труднее всего. Попробуйте занять руки какой-нибудь вещью, например карандашом. Другая хитрость — намазать кисть чем-нибудь пахучим: запах поможет вовремя одуматься. А в крайнем случае можно надеть резиновые перчатки: они отбивают охоту трогать себя.

В-четвертых, не здоровайтесь за руку, не обнимайтесь и не целуйтесь при встрече. Встречи вообще лучше отложить до лучших времен.

Не беспокойтесь, что выглядите глупо. Вокруг эпидемия, и уже хватает печальных историй о людях, которые предпочли вести себя как ни в чем не бывало и за это поплатились.

Также не исключено, что можно инфицироваться, если потрогать загрязненную дверную ручку или еще какую-нибудь вещь, а потом прикоснуться к лицу. Известно, что SARS-CoV-2 остается на поверхностях (особенно долго — на пластике и нержавеющей стали), но насколько он при этом опасен, неясно. Считается, что риск низкий, но все же существует, поэтому вне дома стоит как можно реже прикасаться к предметам и протирать руки дезинфицирующим средством.

Маски не помогают?



В первую очередь маски следует носить больным и тем, кто с ними близко контактирует. Остальным от них мало толку. Когда маски используют не по назначению, они, наоборот, способны навредить. Во-первых, маски нужно часто менять, чтобы на них не скапливалась пыль и вредные микроорганизмы. Во-вторых, закрытые лица вселяют тревогу в других людей. В-третьих, маска может снизить бдительность: человеку кажется, что он уже себя обезопасил, и он забывает о рекомендациях.

Кто рискует больше всего?



По-видимому, заразиться можно в любом возрасте, но чем человек старше, тем выше риск, что он заболеет тяжело. Особенно уязвимы люди старше 70 лет и те, у кого есть болезни органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабет, рак. Чем больше проблем со здоровьем, тем меньше шансы выжить. Данные по Италии на 19 марта показывают, что только у 1,2% умерших от COVID-19 не было сопутствующих заболеваний. Мужчины умирают значительно чаще женщин, правда, соотношение сильно отличается от страны к стране. Но если вы юная девушка и ни на что не жалуетесь, это не гарантирует, что, заразившись, вы просто поваляетесь под одеялом пару дней.

Как вылечить COVID-19?



Скорее всего, даже если вы заразитесь, то поправитесь без особых проблем. Но лекарства от COVID-19 не существует. Чтобы разработать препарат с нуля, испытать его и наладить массовое производство, обычно требуются годы. Даже если поднажать, то лекарство не появится к пику пандемии. Возможно, с вирус ом справится уже известное средство. Несколько препаратов проходят клинические испытания, есть обнадеживающие результаты, но пока что ничего не одобрено.

Оттого лечение в основном направлено на то, чтобы облегчить симптомы, например сбить жар, и поддерживать жизненно важные функции организма в тяжелых случаях. Народные средства, насколько известно, не снижают риск заразиться и не помогают быстрее встать на ноги: объедаться чесноком бесполезно.

Где сделать тест на коронавирус ?



Еще недавно добровольно сделать тест было нельзя. Сейчас эту услугу предоставляют компании "Хеликс", "Гемотест" и "Медси". В Москве анализы можно сдать во всех трех, в других городах — где как. Ни в одну из них не удалось дозвониться за подробностями, но информация есть на их сайтах. В апреле тесты на SARS-CoV-2 собирается наладить "Инвитро".

Но прежде, чем доставать кошелек, подумайте, так уж ли вам нужна эта проверка. Если вы контактировали с больным COVID-19 или у вас есть симптомы, то надо позвонить в скорую помощь — тогда вам, скорее всего, сделают тест бесплатно и на дому.

Если вы действительно инфицированы, но болезнь не дает о себе знать, то ранняя диагностика, во-первых, может показать отрицательный результат из-за недостаточного количества вирус а в образце для анализа, во-вторых, не ускорит выздоровление (разве что вы сможете что-то предпринять, чтобы не заразить других), а на спасение вашей жизни будет предостаточно времени.

Если же вы здоровы, то это не значит, что не заболеете позже.

Возможно, сделать тест добровольно имеет смысл в том случае, если вы в одной или нескольких группах риска, у вас есть обоснованные подозрения, что вы могли заразиться, а вызванные медицинские работники по какой-то причине не стали брать мазок на анализ.

Зачем сидеть дома? Все эти ограничения не перебор?

Во время вспышек инфекционных болезней карантин и менее жесткие ограничения применяют уже несколько столетий. Здравый смысл подсказывает: когда вокруг некого заражать, никто не заразится — постепенно пандемия сойдет на нет. В целом это работает. Математический и статистический анализ, проведенный учеными из КНР, США и Великобритании, показал, что изоляция Уханя замедлила распространение вирус а по городам Китая и предотвратила сотни тысяч заражений, а там, где ограничения ввели раньше, было зарегистрировано меньше случаев болезни. Правда, данных пока недостаточно, чтобы понять, какие именно меры наиболее эффективны.

Согласно другой модели, разработанной учеными из Имперского колледжа Лондона, к 31 марта ограничения в 11 европейских странах предотвратили от 21 тыс. до 120 тыс. смертей. Эта же модель показала, что к 28 марта там уже заразились 7–43 млн человек, то есть 1,88–11,43% населения, но болезнь у них протекала в легкой форме или вообще без симптомов. Проверить эти выкладки пока невозможно: нужно массовое тестирование на вирус и антитела к нему, которые вырабатывает иммунная система. Но если результаты моделирования близки к истине, то это поменяет наши представления о вирус е.

Замедлить распространение болезни чрезвычайно важно. Без всяких анализов на вирус и антитела известно, что, когда больницы переполняются, а медики работают сутки напролет, доля смертельных случаев взлетает на порядок. При одинаковом количестве заразившихся намного лучше, если они будут болеть по очереди.

Само слово "пандемия" подразум евает, что это общее дело. Ранее команда из Имперского колледжа Лондона смоделировала развитие пандемии, если ничего не предпринимать: в таком случае до конца 2020 года заболели бы почти все люди на планете, а умерло бы 40 млн человек. Жизни наших родных и близких, жизни незнакомцев и то, насколько тяжелыми будут последствия болезни для общества, зависят от нашего благоразум ия.

Когда это все закончится?



Неизвестно, но, видимо, еще не скоро. Предположительно, все или почти все люди способны заразиться SARS-CoV-2. Чтобы вирус отступил, нужно, чтобы у значительной части людей выработался иммунитет: либо после болезни, либо после вакцинации. Оценки разнятся, но в любом случае счет идет на миллиарды человек.

Сейчас разрабатывают десятки вакцин, но если они и появятся, то не раньше следующего года. Удастся ли сделать вакцину, большой вопрос. Прививок, защищающих от похожих вирус ов SARS-CoV-1 и MERS-CoV, до сих пор нет. Те, что испытывали, были либо неэффективными, либо небезопасными, а потом разработки остановили из-за отсутствия крупных вспышек болезней и недостатка финансирования.

Также неясно, долго ли вакцина будет помогать (как неизвестно, сколько сохраняется иммунитет у переболевших) и как часто болезнь будет возвращаться. SARS-CoV-1 больше не появлялся, а менее заразный, но более летальный MERS-CoV обнаруживают несколько десятков раз в год, но всякий раз очаги удается изолировать.

Многое зависит от того, появится ли лекарство и как быстро это случится. Пока нет ни лекарства, ни вакцины, остается только ограничивать физические контакты людей. Пример Китая показывает, что эпидемию можно подавить за два-три месяца. Но проблема в том, что болезнь вернется, если снять все ограничения: у большинства людей по-прежнему нет иммунитета. Возможно, пока не изобретут эффективные фармакологические средства, каждые несколько месяцев мы будем вынуждены расходиться по домам, пока очередная вспышка не затухнет.

Чем дальше, тем сложнее поддерживать карантин: сидеть дома надоедает, дела копятся. Помогли бы простые в производстве, дешевые, быстрые и точные тесты на вирус и массовая проверка на антитела. Если достоверно известно, что человек здоров или вообще больше не может заразиться, то не нужно держать его взаперти. Такие тесты позволили бы вводить точечные и менее длительные ограничения.

Пока же стоит запастись терпением.