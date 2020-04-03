Геомагнитные эффекты в биологии Земли - электричество жизни

Научные исследования влияния солнц а на жизнь на Земле дали результаты, которые могут вас удивить.

Более ста лет назад советский ученый Александр Чижевский провел исчерпывающие исследования, демонстрирующие очевидную взаимосвязь солнечной активности с выдающимися историческими событиями и общественными изменениями.

Сегодня геомагнитное воздействие на биологию Земли и жизнь на планете в целом является предметом многих областей исследований.

В этом видео ThunderBolts представляют интригующие доказательства того, что электромагнитная активность солнц а может влиять на наши тела и умы удивительными и драматическими способами.