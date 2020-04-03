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Геомагнитные эффекты в биологии Земли - электричество жизни
Научные исследования влияния солнца на жизнь на Земле дали результаты, которые могут вас удивить.
Более ста лет назад советский ученый Александр Чижевский провел исчерпывающие исследования, демонстрирующие очевидную взаимосвязь солнечной активности с выдающимися историческими событиями и общественными изменениями.
Сегодня геомагнитное воздействие на биологию Земли и жизнь на планете в целом является предметом многих областей исследований.
В этом видео ThunderBolts представляют интригующие доказательства того, что электромагнитная активность солнца может влиять на наши тела и умы удивительными и драматическими способами.
03 апрель 2020 /
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