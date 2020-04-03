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В застывшей лаве подводных вулканов нашли миллиарды бактерий

В застывшей лаве подводных вулканов нашли миллиарды бактерий

Японские биологи нашли огромное количество микробов в толще застывших фрагментов лавы, которую миллионы лет назад выбросили на дно Мирового океана подводные вулканы. В схожих условиях может скрываться марсианская жизнь, считают ученые. Их работу опубликовал научный журнал Communications Biology.

"Сейчас я, можно сказать, более чем уверен в том, что смогу найти жизнь на Марсе в аналогичных условиях. Неудача, в свою очередь, укажет на то, что ее зарождение и существование зависит от каких-то геологических процессов, не характерных для Марса – например, движения континентов", – рассказал один из авторов работы, доцент Токийского университета Ёхэй Сузуки.

Совсем недавно биологи предполагали, что земная жизнь обитает лишь на поверхности планеты, в верхних слоях воды и почвы, где есть достаточно кислорода, микроэлементов и питательных веществ. За последние два десятка лет ученые открыли множество намеков на то, что границы биосферы заметно шире.

В частности, океанологи нашли большие колонии микробов даже на дне Марианской впадины – самого глубокого места на Земле, а также в толще морских и сухопутных горных пород, которые извлекли с глубины в несколько сотен метров. Более того, зоологам открыли несколько видов "подземных" многоклеточных животных, в том числе многоножек и червей-нематод, которые живут в нижних частях многокилометровых пещер и шахт.

Подводные замки для микробов

Изучая образцы магматических горных пород со дна океана в окрестностях глубоководных вулканов, Сузуки и его коллеги открыли еще одно необычное прибежище жизни. Все эти образцы, как отмечают ученые, сформировались в далеком прошлом, более 10 млн лет назад, в ходе длительных излияний магмы.

Биологи объясняют, что параллельно с этим процессом быстро охлаждались горные породы. В результате в их толще появлялось множество миниатюрных трещин. В последующие миллионы лет эти трещины постепенно заполнялись глиной и другими осадочными породами.

Исследователи предположили, что в них могли скрываться следы микробов, которые могут питаться железом и другими неорганическими веществами, поскольку в лаве их достаточно много.

Руководствуясь этой идеей, ученые проанализировали состав образцов застывшей лавы, которые они собрали во время одной из экспедиций в центральные регионы Тихого океана. Их извлекли с глубины в 125 метров от поверхности дна, которая, в свою очередь, была отделена от атмосферы пятикилометровым слоем воды.

Изначально ученые не могли найти в них никаких следов микробов. Однако недавно Сузуки и его команда сменили методику "вскрытия" фрагментов магмы, перестав размалывать их и подготовив вместо этого тонкие срезы горных пород. Когда ученые обработали их светящейся краской, соединяющейся с ДНК, они выяснили, что в прожилках глины из этих пород оказались миллиарды живых бактерий.

С учетом возраста этих пород можно сделать вывод, что микробы попали в них миллионы лет назад, научившись жить в подобных условиях. Как предполагают ученые, выживать им помогает структура местных пород и скопления глины, благодаря которым вода и кислород поступают в глубинные слои застывшей магмы и поставляют бактериям те вещества, которые нужны для их выживания.

Схожие запасы глины, как отмечает Сузуки, недавно нашел марсоход Curiosity. Поэтому открытие японских биологов уже привлекло внимание специалистов NASA, которые планируют организовать поиски и сбор подобных фрагментов пород с помощью инструментов следующего марсохода, ровера Perseverance, запуск которого намечен на лето 2020 года.

03 апрель 2020 /
Космос и Нло
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