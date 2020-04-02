Ученые добились психоделического эффекта от плацебо

Канадским ученым удалось добиться легкого психоделического эффекта у участников эксперимента, которые принимали плацебо. Для этого пришлось четко контролировать все возможные побочные переменные: общую атмосферу экспериментальной комнаты и ожидания участников от самого исследования. О каком-либо эффекте сообщили 20 из 33 участников, а их субъективные ощущения были сравнимы с ощущениями при приеме реального психоделика в малых и средних дозах. Статья опубликована в журнале Psychopharmacology.

Исследования с использованием различных веществ редко обходятся без плацебо: введение «пустышки» позволяет ограничить фармакологический эффект испытываемого препарата от сторонних факторов (например, психологических или внешних). То же самое касается и экспериментов с использованием психоделиков, и участники контрольной плацебо-группы в них в действительности редко сообщают о каком-либо эффекте.

В то же время добиться легкого психоделического эффекта можно и не принимая вещество — например, находясь в одном помещении с теми, кто наркотик все же принимает: в этом случае эффект достигается исключительно благодаря сторонним факторам. По сути, это значит, что того же самого можно добиться и при использовании плацебо — в случае, если эксперимент будет поставлен методологически правильно.

Первый фактор, который в новом исследовании учли Джей Олсон (Jay Olson) из Университета Макгилла и его коллеги, — открытость использования плацебо. Участникам исследования (всего в эксперименте поучаствовали 33 студента) они заведомо ложно сообщили, что те будут принимать ипроцин (малоизвестный синтетический аналог психоактивного алкалоида псилоцина), чтобы ученые могли оценить воздействие психоделиков на креативность. Всем участникам подробно объяснили, как действует ипроцин: эффект впервые проявляется в течение первых 15 минут, достигает пика в течение одного-двух часов и не длится дольше четырех часов — именно столько длился эксперимент.

Участников разделили на две группы (по 17 и 16 человек) и к каждой присоединили еще пару человек — экспериментаторов, играющих роль дополнительных участников. До начала эксперимента они, к примеру, рассказывали участникам о том, что якобы их знакомые уже участвовали в таком эксперименте на прошлой неделе, а также кратко передавали их впечатления.

После приема плацебо участников заводили в специально обустроенные комнаты с атмосферой, напоминающей «психоделическую вечеринку»: в комнатах были развешены яркие постеры, разбросаны коврики и подушки, на проекторе показывали фильмы, и играл эмбиент. В течение четырех часов участникам позволяли спокойной двигаться по комнате и взаимодействовать друг с другом. В то же время экспериментаторы, которые играли роль дополнительных участников, старались делать вид, что в действительности испытывают психоделический эффект. Кроме того, они, например, говорили настоящим участникам, что у тех расширены зрачки (известный эффект при приеме психоделиков) — а у самих участников не было возможности это проверить, так как в комнатах не было зеркал. Все это время за участниками наблюдали ученые, отмечая изменения поведения.

Индивидуальные кривые изменения параметров опроса в новом эксперименте (цветными линиями) и в экспериментах, в которых использовался реальный психоделик (пунктирными линиями)

По окончании эксперимента участников заводили в другую комнату и давали им задания на креативность — их результаты ученые не оценивали вообще. После этого участников попросили заполнить опросник о том, как менялось их субъективное психологическое самочувствие во время эксперимента. Опросник, который часто используют в исследованиях психоделиков, включает вопросы о наличии тревожности, нарушении контроля, слуховых и зрительных галлюцинациях и общем настроении. Результаты опроса для некоторых участников эксперимента оказались схожими с результатами участников, принимавших настоящий ипроцин в малых и средних дозах в других исследованиях.

Комнаты, в которых проходил эксперимент

Кроме того, 61 процент участников сообщили о том, что в действительности испытывали психоделический эффект во время эксперимента: например, некоторые участники рассказывали о том, что видели, как двигаются и меняют форму висящие на стенах картины.

Благодаря четко контролируемой обстановке, а также ожиданиям участников, ученым удалось воссоздать легкий психоделический эффект при использовании исключительно плацебо. разум еется, такая методология не подойдет для изучения фармакологического эффекта веществ, но авторы работы считают, что результаты их работы подчеркивают важность общей обстановки в исследованиях психологического эффекта психоделиков. Например, соблюдение всех прочих факторов может помочь снизить дозировку в исследованиях, в которых психоделики используют в дополнение к психотерапии при лечении психических расстройств.

В конце прошлого года завершились первые клинические испытания микродоз ЛСД при лечении болезни Альцгеймера. Терапия оказалась безопасной: у участников не обнаружили никаких видимых нарушений сознания. В дальнейшем ученым необходимо будет оценить и сам терапевтический эффект.