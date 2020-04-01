NASA отправит на Марс аппарат Perseverance для производства кислорода
Вот уже несколько лет мир наблюдает за историей создания марсохода с необычным названием "Настойчивость” (англ. Perseverance). Дело в том, что аппарат должен дополнить данные, полученные ранее с помощью других марсоходов, но для этого Настойчивости предстоит преодолеть трудности, вызванные ограничениями научного оборудования, установленного на роверах Spirit, Opportunity и Curiosity. Однако эта миссия NASA отличается от предыдущих не только названием – наибольший интерес сегодня представляет надежно спрятанная внутри корпуса золотая коробка – "Мокси” – с помощью которой Настойчивость попытается преобразовать небольшое количество атмосферного углекислого газа Марса в чистый, пригодный для дыхания кислород. Согласитесь, это будет по-настоящему уникальная миссия. Настойчивость отправится на Красную планету 17 июля текущего года.
Есть ли жизнь на Марсе?
Дать имя новому марсоходу специалисты NASA попросили школьников всей страны. В результате, оценив 28 000 вариантов, инженеры выбрали название Настойчивость, которое предложил семиклассник по имени Александр Мэтер из Вирджинии. Запуск состоится летом текущего года. В общей сложности полет займет 8 месяцев – Настойчивость приземлится на Марс в феврале 2021 года. Как сообщается на официальном сайте американского национального агентства, как и все предыдущие исследовательские миссии, Настойчивость столкнется с трудностями и совершит множество удивительных открытий. Напомним, что недавно с помощью еще одного аппарата NASA Insight, ученые смогли доказать сейсмическую активность Красной планеты.
Запуск Настойчивости состоится на ракете Atlas V, о которой в своем материале рассказывал мой коллега Николай Хижняк. Марсоход будет оснащен новыми исследовательскими инструментами, включая бортовую лабораторию для отбора проб марсианских пород, 23 оптических датчика и камеру самого высокого разрешения. Более того, новый ровер усовершенствован автономным вертолетом на солнечной энергии, задача которого – поиск новых мест для исследований. Отметим, что ни один аппарат не взлетал в атмосфере другой планеты. С помощью встроенного мини-вертолета NASA хочет узнать, как будет вести себя летательный аппарат на Марсе и сможет ли летать вообще, так как атмосфера Красной планеты в 100 раз менее плотная, чем на Земле. Когда Настойчивость достигнет поверхности Марса, то должен приземлиться в марсианском кратере Езеро, в котором, по мнению специалистов NASA, возможно, в какой-то момент истории планеты, существовала жизнь. Сбор образцов, проведенный в этих краях, должен открыть сокровищницу информации, которая может помочь исследователям в их непрекращающихся поисках лучшего понимания того, был ли Марс когда-то обитаемой планетой или нет.
Как Perseverance будет получать кислород?
Несмотря на то, что все вышеперечисленные задачи Настойчивости несколько поражают воображение – даже знаменитый писатель-фантаст Рэй Брэдбери не предсказал нечто подобное в своих "Марсианских хрониках” – золотая коробка Мокси, созданная для преобразования атмосферного углекислого газа Красной планеты в пригодный для дыхания кислород, превзошла всех. Мокси устроено довольно сложно – устройству предстоит отделять атомы кислорода из существующих молекул углекислого газа, в результате чего образуется монооксид углерода, кислород и другие побочные продукты.
Атмосфера Марса состоит примерно на 95% из углекислого газа, поэтому его количества достаточно для того, чтобы превратить его в кислород. К сожалению, Мокси вырабатывает лишь небольшое количество кислорода – около шести граммов в час – а это ровно столько, чтобы сохранить жизнь маленькой собаке. Кроме того, Мокси не будет работать все время, так как Настойчивости требуется энергия для других не менее важных научных операций. В случае успеха, ученые смогут раз и навсегда доказать, что на Марсе можно производить достаточно кислорода для поддержания человеческой жизни. Думаем, эти данные будет невозможно недооценить – в конце-концов мы собираемся отправить людей на Красную планету и будет просто невероятно, если там можно будет дышать длительное время. Также, будет крайне интересно посмотреть, как работает Мокси и как его процессы повлияют на исследование Марса в будущем.
Установка "Мокси” на аппарат NASA "Настойчивость”
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