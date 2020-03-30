Человеческий фактор. Может ли он разрушить мир?

Человеческий фактор - основополагающий, когда речь идёт о катастрофах. Ведь именно человек зачастую становится виновником ЧП из-за роковых ошибок, которые и приводят к бедствиям. Забытый ядерный чемоданчик президентов и ошибка операторов на японских АЭС, утечка вирус а в китайской лаборатории, фатальная неточность пилота гражданского лайнера... Всё это людские случайности, но последствия могут быть непоправимы. • До чего могут довести человеческие ошибки, и какие были самыми опасными? • Можно ли надеяться на человека в современном мире, или следует поручить нашу безопасность машинам?