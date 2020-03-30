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Третья мировая война: кто победит?
Мир в шаге от Третьей мировой войны! Эту фразу всё чаще можно слышать из новостей. А если она начнётся, то кто победит? Ведь военная техника становится всё смертоноснее. Например, российские субмарины считают кораблями Апокалипсиса. Но почему? Почему стоит бояться тех, кто собирает оружие на коленке и чья армия - самая эффективная? Аналитический разбор передовых военных разработок, а также ответ на главный вопрос - кто из стран победит в Третьей мировой и как выжить в ядерной мясорубке?
30 март 2020 /
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