Мощный торнадо разнес город и аэропорт на юге США
Город Джонсборо, расположенный в штате Арканзас на юге США, пострадал в результате торнадо, обрушившегося на населенный пункт в минувшую субботу, 28 марта. В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие буйство стихии и его последствия.
По данным СМИ, в результате непогоды травмы получили шесть человек. Как сообщил представитель местной администрации, пострадавших могло быть больше.
Торнадо разрушил городской торговый центр, где в это время обычно находится много посетителей. Но в тот день он был закрыт из-за мер, принятых против распространения коронавируса.
От непогоды пострадали жилые и коммерческие здания, серьезный ущерб был нанесен муниципальному аэропорту – в воздушной гавани разрушены строение и разбиты самолеты, находившиеся на летном поле.
В настоящее время сотрудники экстренных служб заняты восстановлением электроснабжения и расчисткой дорог.
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