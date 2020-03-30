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Мощный торнадо разнес город и аэропорт на юге США

Мощный торнадо разнес город и аэропорт на юге США

Город Джонсборо, расположенный в штате Арканзас на юге США, пострадал в результате торнадо, обрушившегося на населенный пункт в минувшую субботу, 28 марта. В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие буйство стихии и его последствия.

По данным СМИ, в результате непогоды травмы получили шесть человек. Как сообщил представитель местной администрации, пострадавших могло быть больше.

Торнадо разрушил городской торговый центр, где в это время обычно находится много посетителей. Но в тот день он был закрыт из-за мер, принятых против распространения коронавируса.

От непогоды пострадали жилые и коммерческие здания, серьезный ущерб был нанесен муниципальному аэропорту – в воздушной гавани разрушены строение и разбиты самолеты, находившиеся на летном поле.

В настоящее время сотрудники экстренных служб заняты восстановлением электроснабжения и расчисткой дорог.

30 март 2020 /
Космос и Нло
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Мощный торнадо разнес город и аэропорт на юге США

Мощный торнадо разнес город и аэропорт на юге США

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