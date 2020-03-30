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Атмосфера Урана улетает в космос: хаос магнитных полей

Атмосфера Урана улетает в космос: хаос магнитных полей

Старику Урану страшно не везет. В прошлом какой-то катаклизм наклонил планету набок, так что его орбита теперь перпендикулярна прочим планетам Солнечной системы. А теперь астрономы еще и выяснили, что его атмосфера просачивается в космос.

Изучая данные от путешествия Voyager 2 к ледяной планете, которое произошло в далеком 1986 году, исследователи обнаружили скрытое присутствие плазмоида — атмосферного кармана, который удаляется от Урана благодаря магнитному полю планеты. Это явление не только дает понять, что атмосфера планеты постепенно улетучивается в космос, но также иллюстрирует динамику необычного, «витого» магнитного поля.

На самом деле, утечки из атмосферы в космосе не редкость. Именно благодаря им, к примеру, Марс превратился из покрытого водой мира в безжизненную пустыню. Венера истекает водородом, и даже Ио и Титан теряют свою атмосферу, пусть и медленно. Отметим, что наша родная планета в сутки теряет до 90 тонн атмосферных газов. Не волнуйтесь — их общий запас равен примерно 5140 триллионам, так что на полную утечку уйдет немало времени.

Плазмоиды представляют собой лишь один механизм этого процесса. Они выглядят как большие цилиндрические пузырьки из ионизованного газа, связанные линиями магнитного поля, исходящими от солнца. В случае Земли они выглядят так:

Для нашей планеты этот процесс довольно прост и понятен. И есть свидетельства того, что солнечный ветер ежедневно отрывает плазмоиды от Марса по немного другой схеме, поскольку у Марса нет глобального магнитного поля. Но Уран — хитрая планета, а его магнитное поле представляет собой настоящий хаос.

Там, где магнитное поле Земли более или менее согласуется с ориентацией планеты, Уран повернут вбок, так что его магнитные полюса расположены под углом 59 градусов к географическим полюсам — то есть даже не по центру. Кроме того, есть все основания полагать, что магнитное поле открывается ночью и закрывается днем. Серьезно, посмотрите на это:

Атмосфера Урана улетает в космос: хаос магнитных полей

Данные Voyager, использованные для данного анализа, насчитывают более двух десятилетий. Поэтому исследователи считают, что лучший способ узнать больше — это отправить еще один зонд. До тех пор магнитосфера ледяного гиганта останется еще одной загадкой, которую человечеству еще лишь предстоит разгадать.

30 март 2020 /
Космос и Нло
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