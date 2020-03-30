Путеводитель по Уганде

Чем знаменита Уганда? И как живет ее народ? • Как родилась легенда о Тарзане? И что в этой истории правда, а что вымысел? • Шокирующая история самого притесняемого народа на планете! Почему на этих людей охотились как на зверей? • Где на самом деле находится остров невезения? И почему там живут только женщины? • Кто такие китоглавы и зачем туристам в лесу взвод автоматчиков? • Почему спивается Уганда? И как выжить всего на сто рублей в день?