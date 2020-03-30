Не факт. Соляной бунт

2 июня 1648 года в Москве началось восстание, которое впоследствии назвали Соляным бунтом. Горожане ворвались в Кремль и потребовали суда над высшими сановниками государства, и, в первую очередь, над Борисом Морозовым, воспитателем царя Алексея Михайловича, который фактически правил государством вместо своего молодого воспитанника. Царь должен был решить, кому верить: своему учителю или разозленным горожанам. Но был ли этот бунт стихийным или за восставшими стояли влиятельные лица, желавшие удалить Морозова от власти? И правда ли, что в требованиях восставших не было ни слова о соли? Разбираться в этом будет Андрей Бурковский и программа «НЕ ФАКТ!».