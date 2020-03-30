Теория заговора. Четыре самые наглые подделки

Бутилированная вода, мед, томатная паста и даже треска — вот четыре самые наглые подделки на сегодняшний день. Производители, конечно, хитрят, как могут, но мы сами часто виноваты в том, что попадаемся в их ловушки. Мы расскажем об ошибках, которые всегда приводят к покупке подделки. Первая наглая подделка — бутилированная вода. Мы часто даже не знаем, что платим за воду из-под крана. Очищенную, лишенную полезных элементов. Какую мы совершаем ошибку, когда покупаем воду? Что вас на этикетке подкупает?

Наверное, такие слова, как настоящая, артезианская, чистая, природная, родниковая. Проведем экспертизу популярных брендов на кальций и магний (эти элементы содержатся только в хорошей, полезной воде) и сравним с результатами летней экспертизы. А также напомним, как правильно читать этикетки, чтобы купить не водопроводную воду. Вторая наглая подделка — мед. И если сезон производства меда приходится на конец лета, то сезон подделок меда — на зиму и весну. Думаете, чтобы вычислить поддельный мед, нужно всего лишь посмотреть на дату производства? Если август-сентябрь, то в баночке продукт пчел, а если указаны другие месяцы, то уже продукт человека? Нет, и в сезон на прилавках много подделок. Есть ли способ еще в магазине понять, какой мед на прилавке — опасный или полезный? Эксперты говорят, что да.

Нужно выбирать мед, который засахарился. Но среди засахарившегося меда еще нужно уметь выбирать. В программе расскажем как. Не весь мед, собранный ранней осенью, засахаривается как раз к зиме. Липовый мед может сохраняться свою текучесть до двух лет. Как же тогда быть, как среди текучего выбрать тот, который не растапливали? Простой и проверенный способ — натуральный мед течет непрерывной струйкой. Отнесем мед в лабораторию. Сейчас какого меда только нет. Подснежниковый и разнотравье, лавандовый, с грецким орехом. Есть и традиционные виды — каштановый, донниковый, цветочный. Но нужно четко знать, какой при каких болезнях лучше всего пить, чтобы не выкинуть деньги на ветер или того хуже — навредить себе.

Расскажем про это. Третья наглая подделка — треска. В России количество фальсификата на рыбном рынке достигает 70%, а в случае с одной из самых доступных на сегодня рыб — треской — процент подделок еще выше, доходит до 80%. Думаете, как ее можно подделывать? Вместо нее упаковывают более дешевую рыбу — пикшу и минтай. Последний стоит в 2-3 раза дешевле. Ввиду принадлежности к одному семейству тресковые рыбы имеют больше сходств, чем различий.