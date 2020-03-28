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Ученые выяснили, почему у людей в космосе закладывает уши

Ученые выяснили, почему у людей в космосе закладывает уши

Японские и американские медики выяснили, что невесомость особым образом влияет на работу клеток черепа, заставляя некоторые его кости расширяться. В результате у людей на МКС могут появляться головокружения, а также закладывать уши. Свое исследование специалисты опубликовали в научном журнале JAMA Otolaryngology.

"Мы не заметили никаких негативных изменений в структуре придаточных пазух носа у астронавтов, которые долгое время жили на МКС. Однако в то же время у них возникали воспаления в височной кости. Что именно вызывает эту проблему, пока непонятно, однако она, вероятно, связана с теми же патогенными факторами, что и аналогичные процессы на Земле", – пишут исследователи.

Биологи и медики уже много лет изучают то, как на здоровье и работу иммунной системы людей и животных влияет жизнь в космосе. К примеру, четыре года назад они выяснили, из-за чего у обитателей МКС появляются проблемы со зрением, а также узнали, что заставляло американских астронавтов падать и терять равновесие на Луне.

Кроме того, недавно ученые из России и США выяснили, что долгие полеты в космос бесповоротно ослабляют мускулы спины и негативно действуют на сердце. Опыты на животных также показали, что полет к Марсу может негативно повлиять на психику и умственные способности астронавтов из-за того, как космические лучи воздействуют на клетки мозга.

Международный коллектив космических медиков под руководством профессора Университета Южной Каролины в Чарльстоне (США) Донны Робертс открыли еще один феномен такого рода, изучая самые частые жалобы членов экипажа МКС, которые связаны с заложенностью ушей и носа и головокружениями.



Головокружение от космоса

Ученые попытались понять, что вызывает эти проблемы, воспользовавшись данными магнитно-резонансной томографии, которую медики NASA начали делать 10 лет назад непосредственно перед полетом на МКС и после возвращения на Землю.

В общей сложности эту процедуру прошли 35 астронавтов, что позволило ученым понять, как долговременные полеты на МКС влияют на вестибулярный аппарат, обоняние и слух. Для этого ученые сравнили состояние пазух носа, ушей и костей черепа членов экипажа станции до и после полета на орбиту.

С одной стороны, медики не нашли никаких существенных различий в состоянии пазух носа до полета в космос и после возращения на Землю, в том числе и для долгосрочных полетов. Это открытие стало неожиданностью для Робертс и ее коллег, так как астронавты часто жалуются на заложенный нос и некое подобие аллергии при жизни на борту МКС, а с помощью соответствующих лекарств успешно избавляются от нее. Почему это так, ученым еще предстоит выяснить.

С другой стороны, авторы статьи обнаружили, что примерно половина астронавтов, вернувшихся со станции на Землю, страдала от воспалений в той части черепа, которая расположена непосредственно рядом с ухом. Из-за этого расширялись височные кости, сужались слуховые проходы, а ухо сдавливалось. Это может объяснять неприятные ощущения, которые испытывали астронавты.

Интересно, что у астронавтов, которые совершали короткие полеты в космос на борту шаттлов, подобного эффекта ученые не обнаружили. Это говорит о том, что эти нарушения связаны именно с долговременными полетами в космос. Эта проблема, как заключают ученые, может стать одним из главных препятствий для полетов на Марс.

28 март 2020 /
Космос и Нло
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