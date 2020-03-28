Разливы нефти будут определять из космоса

Для быстрой ликвидации последствий разлива нефти в океане время имеет существенное значение, как и подробная информация о пятне: типе нефтепродукта, толщине слоя и количестве нефтепродукта. Учёт этих параметров на этапе подготовки к ликвидации последствий является очень важным, помогает правильно спланировать работы.

Новый метод быстрого сбора данных, информация о котором размещена на страницах издания EOS, может предоставлять информацию практически в реальном времени группам тактического реагирования сразу же после разлива нефти. Он разработан на основе дистанционного зондирования атмосферы из космос а в США, в Центре исследований прибрежных вод университета в Нью-Гемпшире.

Для всестороннего и быстрого изучения нефтяного пятна используются не только космические методы, но и беспилотники, а также GPS-дрифтеры (специальные буи с системами навигации и датчиками, дрейфующие по течению вместе с пятном).

Исследователи подчёркивают, что дистанционное зондирование разливов нефти особенно может быть полезно в суровых или удалённых акваториях Мирового океана, когда быстрое реагирование на разлив нефти затруднено или опасно.

Работа специалистов проведена при тесном взаимодействии с NASA.