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Рассекречены документы о первом выходе человека в космос

Рассекречены документы о первом выходе человека в космос

«Роскосмос» рассекретил документы, касающиеся выхода первого человека в космос. Публикация архивов приурочена к 55-летию со дня важнейшего события в истории изучения космоса, говорится на сайте госкорпорации.

Документы рассказывают о реализации программы первого в мире выхода человека в открытое космическое пространство. Среди них представлены копии оригиналов приказа Государственного комитета по оборонной технике СССР от 22 июля 1964 года, в котором главному конструктору ОКБ-1 Сергею Королеву предписывается обеспечить подготовку технической документации по секретным объектам. В протоколе совещания руководства ОКБ-1 от 8 января 1965 года описывается, что экспериментальные работы проводятся с удовлетворительным результатом.

Историческую ценность имеет бортовой журнал корабля «Восход-2», написанный от руки космонавтами Алексеем Леоновым и Павлом Беляевым. В списке рассекреченных документов есть письмо главного конструктора ОКБ-1 первому секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу. В нем Королев предлагает поощрить участников работ по пилотируемым кораблям «Восход-1» и «Восход-2» Ленинскими премиями.

Среди свидетельств исторического события представлены аудиофрагменты интервью Сергея Королева журналистам перед полетом корабля «Восход-2» и аудиозаписи торжественного митинга на космодроме «Байконур», состоявшегося после успешного полета. Также на сайте «Роскосмоса» опубликованы фотографии, зафиксировавшие подготовку к полету, и снимки космонавтов, сделанные с борта корабля «Восход-2».

Первый выход человека в космос состоялся 18 марта 1965 года и был произведен космонавтом Алексеем Леоновым с борта космического корабля «Восход-2». Общее время первого выхода составило 23 минуты 41 секунду. Во время операции Леонов находился в специальном скафандре, удалился от корабля на расстояние до пяти метров, провел комплекс исследований и благополучно вернулся на борт космического аппарата.

20 март 2020 /
Космос и Нло
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