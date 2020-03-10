Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса
Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.
Согласно документу, ученые предлагают развернуть космическую солнечную электростанцию на высоте от 300 до 1000 километров и при пролете над наземным приемным пунктом передавать накопленную в аккумуляторах электростанции энергию с помощью микроволн.
"(…) энергоснабжение Земли из космоса может: 1. Обеспечить передачу энергии непосредственно в районы ее потребления и, в первую очередь, в труднодоступные и высокоширотные без организации наземных линий электропередачи большой протяженности. 2. Сократить использование углеводородного топлива, добыча и сжигание которого оказывают вредное влияние на биосферу", — говорится в пояснении к патенту.
При этом в российском патенте указан схожий американский патент 1971 года, в котором впервые была выдвинута идея создания солнечной космической электростанции. Тогда электростанцию предлагалось разместить на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров, что позволило бы ей все время находиться практически над одним и тем же участком поверхности Земли и тем самым обеспечить постоянную передачу энергии на Землю. Однако в этом случае приемная станция должна быть расположена на экваторе. Российское предложение позволяет передавать энергию и в другие регионы Земли.
В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.
Солнечная энергия из космоса: энергетика будущего?
ВМС США собираются передавать на Землю энергию от гигантских орбитальных солнечных батарей
Японцы испытали систему для отправки солнечной энергии из космоса на Землю
Японцы передали по воздуху энергию, достаточную, чтобы вскипятить чайник
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ