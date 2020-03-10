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Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

Московский радиотехнический институт Российской академии наук получил патент на систему передачи энергии с орбитальной солнечной электростанции на Землю, говорится в данных на сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Согласно документу, ученые предлагают развернуть космическую солнечную электростанцию на высоте от 300 до 1000 километров и при пролете над наземным приемным пунктом передавать накопленную в аккумуляторах электростанции энергию с помощью микроволн.

"(…) энергоснабжение Земли из космоса может: 1. Обеспечить передачу энергии непосредственно в районы ее потребления и, в первую очередь, в труднодоступные и высокоширотные без организации наземных линий электропередачи большой протяженности. 2. Сократить использование углеводородного топлива, добыча и сжигание которого оказывают вредное влияние на биосферу", — говорится в пояснении к патенту.

При этом в российском патенте указан схожий американский патент 1971 года, в котором впервые была выдвинута идея создания солнечной космической электростанции. Тогда электростанцию предлагалось разместить на геостационарной орбите высотой 36 тысяч километров, что позволило бы ей все время находиться практически над одним и тем же участком поверхности Земли и тем самым обеспечить постоянную передачу энергии на Землю. Однако в этом случае приемная станция должна быть расположена на экваторе. Российское предложение позволяет передавать энергию и в другие регионы Земли.

В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.

10 март 2020 /
Космос и Нло
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