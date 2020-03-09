» » Вы верите, что Земля плоская? 11 миллионов бразильцев верят в теорию плоской Земли

Вы верите, что Земля плоская? 11 миллионов бразильцев верят в теорию плоской Земли

Вы верите, что Земля плоская? 11 миллионов бразильцев верят в теорию плоской Земли

Поклонники этой теории верят, что земля плоская и не вращается, солнце и Луна находятся близко к миру, внутри большого купола, который окружает нашу сплющенную планету.

Они называют идею круглой Земли псевдонаучной и навязанной человечеству - "величайшей ложью человечества, продиктованной глобальной элитой".

- Просто посмотри на горизонт. Поднимитесь на гору и сфотографируйте. Вы можете видеть, что земля не искривлена, - говорит один из активистов теории плоской земли, схватившись за уровень, чтобы проиллюстрировать свою точку зрения.

Плоскоземельцы полны вопросов: если земля вращается со скоростью 1700 километров в час на экваторе,почему это движение не заставляет все взлетать? Если это сфера, то почему мы не можем видеть кривую с самолета итд итп

Недавний опрос проведенный в Бразилии показывает, что около семи процентов, что составляет около 11 миллионов жителей страны, стали верующими в спорную концепцию.

09 март 2020 /
Космос и Нло
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