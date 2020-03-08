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Облачные дорожки над морем Лабрадор

Облачные дорожки над морем Лабрадор

Спутник Suomi NPP получил изображение прибрежных районов между островом Баффинова земля и Гренландией 2 марта, когда над морем Лабрадор струились облачные дорожки.

При используемом сочетании видимого и инфракрасного света снег и лед на снимке выглядят ярко-голубыми, а облака — белыми. Ориентация облачных дорожек указывает на то, что сильный холодный ветер дул с севера на юг. Когда холодный воздух перемещался над относительно теплой океанской водой, он нагревался и собирал влагу, необходимую для образования кучевых облаков.

Облачные дорожки образуются, когда потоки нагретого воздуха — термики — поднимаются в атмосферу и уносят тепло с поверхности моря. Влажный воздух поднимается до тех пор, пока не достигнет более теплого слоя воздуха. Температурная инверсия заставляет термики переворачиваться, образуя параллельные цилиндры вращающегося воздуха. На возрастающей стороне цилиндров водяной пар конденсируется и образует облака. Вдоль нисходящей стороны небо остается чистым.

Арктический лед обычно достигает своего годового максимума в середине или конце марта. Площадь морского льда этой зимой была ниже среднего.

Геостационарный спутник NOAA GOES-16 также получил снимки облачных дорожек 2 марта.

08 март 2020 /
Космос и Нло
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