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Что скрывается в древних вулканах Марса?

Красная планета — по-настоящему уникальное место в Солнечной системе. Скрывая в своих глубинах большое количество воды, этот холодный мир за миллионы лет своей эволюции приобрел ржаво-рыжий цвет, ставший своеобразной визитной карточкой планеты. Еще одной необычной особенностью Марса может стать место, которое совсем недавно было обнаружено НАСА во время анализа изображений щитового вулкана Павонис Монс. Дело в том, что кажущаяся на первый взгляд совершенно обычной, гора, представленная на фотографиях орбитального аппарата Mars HiRise, является абсолютно полой. Так что же скрывается под поверхностью необычной марсианской возвышенности?

 


Что находится внутри марсианских гор?

Знаменитая гора Павонис Монс представляет собой продукт древней вулканической активности, которая имела место быть под поверхностью Марса миллионы лет назад. Живописные окрестности горы, состоящие из длинных извивающихся труб, разломов, называемых грабенами, и, конечно же, самого большого вулканического кратера планеты, привлекают земных астрономов теперь не только своими эстетическими качествами, но и наличием там настоящего геологического чуда, утверждает портал sciencealert.com. Изображение, сделанное специалистами НАСА в 2011 году, показывает глубочайший провал в марсианской поверхности. Анализируя полученную фотографию, ученые пришли к выводу о том, что им удалось пронаблюдать так называемую лавовую трубку, которая образовалась в тот момент, когда потоки древней лавы затвердевают на поверхности планеты, оставляя за собой пещеры с лавовыми трубами. Со временем верхние секции бывшего вулкана разрушаются, создавая своеобразные люки, ведущие в полость геологического образования.

Детальный анализ обнаруженного светового люка показал, что отверстие имеет около 35 метров в поперечнике. Глубина ямы насчитывает 28 метров и ведет к основанию лавовой трубки, покрытой грудой щебня. Созданная специалистами НАСА цифровая карта местности показала, что высота подобной груды должна иметь не менее 62 метров, а общая глубина лавовой трубки должна насчитывать около 90 метров. В любом случае, это намного больше, чем насчитывает любая лавовая трубка, когда-либо обнаруженная на Земле.

Что скрывается в древних вулканах Марса?

Гора Pavonis Mons и ее окрестности

Пещеры с лавовыми трубками давно интересуют ученых своей невероятно полезной особенностью, которая может очень пригодиться во время проведения начальных этапов колонизации Красной планеты. Жесткая космическая радиация, которая постоянно бомбардирует поверхность Марса, заметно уменьшается по мере погружения в естественную вулканическую пещеру. Столь неожиданное качество может быть использовано при строительстве первой марсианской колонии или даже при поиске признаков наличия местной жизни. Будучи защищенной от суровой поверхности Марса, простейшая жизнь вполне может процветать в своем укрытии при условии наличия там хотя бы небольшого количества воды. Подтвердить или опровергнуть столь смелую гипотезу мы сможем уже в ближайшие десятилетия, когда первые межпланетные исследовательские миссии, управляемые человеком, приземлятся на ржавую поверхность нашего соседа по Солнечной системе.

Что скрывается в древних вулканах Марса?

Возможно, марсианские лавовые трубки похожи на земные. Если так, может ли в них существовать жизнь?

Быть может, новые экспедиции также помогут нам выяснить и причины появления таинственной формы необычного геологического образования. Из-за того, что световой люк лавовой трубки Pavonis Mons наверняка происходит от странного, окружающего его кратера, вулканическое происхождение конического отверстия, уходящего на несколько десятков метров в глубину, уже в скором времени может оказаться под вопросом.

Что скрывается в древних вулканах Марса?

Гора Павонис Монс на Марсе является абсолютно полой

06 март 2020 /
Космос и Нло
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