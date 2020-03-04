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Метаматериалы
Поиск и создание материалов - основа цивилизации и технического прогресса. Недаром каменный, железный и бронзовые века обозначили целые эпохи в истории человечества. Современные ученые констатируют: старые материалы выработали свой прогрессивный ресурс. Приблизить будущее способны материалы с исключительными свойствами. Почему одна из главных научных сенсаций 21 века получила приставку "мета-": что значит "сверх-"? Что за волшебные свойства таит в себе метаматериал? Какой вклад в создание материалов с небывалыми свойствами внесли ученые из России? С какими трудностями сталкиваются исследователи? И почему многие так верят в светлое будущее этих невероятных идей?
04 март 2020 /
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