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В космосе зафиксирован самый мощный взрыв со времен Большого взрыва

Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal, ученые зафиксировали взрыв в пять раз мощнее чем все, что они когда-либо видели. Но что могло послужить причиной столь поразительного события? Вероятным виновником произошедшего исследователи называют одни из самых таинственных объектов во Вселенной – черные дыры. Они не только захватывают материю, но и выбрасывают ее. Выглядит выброс как потоки материи в виде нагретых струй или лучей – так называемые джеты. Однако подобные “извержения”, как правило, в сотни или даже тысячи раз менее мощные, чем произошедший взрыв.


Мощнейший взрыв в истории Вселенной

Самый мощный взрыв за последние 13,8 миллиардов лет произошел на расстоянии 390 миллионов световых лет от Земли. Ученым удалось обнаружить это событие проанализировав массив данных, собранных рентгеновской орбитальной обсерваторией NASA Chandra и телескопом Европейского космического агентства XMM-Newton.

Как пишут исследователи, взрыв произошел в ядре скопления галактик Змееносца, которое расположено – если точкой отсчета считать нашу планету – в дальнем углу космоса. Скопление Змееносца является крупнейшим сверхскоплением галактик во Вселенной. Удерживаемые рядом друг с другом силами гравитации галактики, темная материя и горячий газ послужили источником мощнейшего взрыва. Вероятным виновником, как выяснили астрономы, является сверхмассивная черная дыра в центре одной из галактик в сверхскоплении Змееносца.

В космосе зафиксирован самый мощный взрыв со времен Большого взрыва

Самый большой взрыв, обнаруженный во Вселенной, отмечен белым пятном, окруженным облаками горячего газа

Как предполагают исследователи, исходя из данных полученных Chandra, рассматриваемая сверхмассивная черная дыра выбросила в разные стороны несколько чрезвычайно мощных потоков джетов. Вещество в таких джетах часто попадает на окружающую черную дыру материю. Так, джеты вырезали гигантскую полость в горячем газе скопления.

Несмотря на то, что новость о мощнейшем взрыве в истории Вселенной появилась во всех мировых СМИ только сейчас, взрыв впервые был обнаружен в 2016 году. Тогда ученые заметили необычный изогнутый край на одном из изображений скопления Змееносца, полученных при помощи Chandra. Исследователи предположили, что на изображении была стенка полости, созданная джетами в горячем газе. Но это предположение было отвергнуто, так как исследователи сочли, что для образования такой полости требуется огромное количество энергии. Так или иначе, сегодня ученые сошлись в едином мнении — в скоплении галактик Змееносца произошло по-настоящему беспрецедентное событие, а именно невиданной силы выброс вещества из недр сверхмассивной черной дыры.

Тем не менее, вопросы у исследователей по-прежнему остались. Так как в аналогичных случаях на изображениях видно области с противоположной от черной дыры стороны, причина по которой на полученных изображениях видна лишь одна область радиоизлучения неизвестна.

В космосе зафиксирован самый мощный взрыв со времен Большого взрыва

Взрыв произошел очень далеко от нашей планеты — в скоплении галактик Змееносца

03 март 2020 /
Космос и Нло
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