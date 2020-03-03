Студенты обнаружили 17 новых планет. Некоторые из них похожи на Землю

Студентка астроном ического факультета Университета Британской Колумбии Мишель Кунимото открыла 17 новых экзопланет, в том числе потенциально обитаемую планету размером с Землю, сообщает портал phys.org. Изучив данные, собранные миссией НАСА «Кеплер» во время его первоначальной четырехлетней программы, исследовательница обнаружила следы незамеченных ранее объектов в местах, расположенных в так называемой "зоне Златовласки”, где жидкая вода могла бы существовать на поверхности каменистой планеты.

Ученые отыскали новые экзопланеты

Новые находки, о которых было опубликовано в астроном ическом журнале, включают в себя одну из наиболее редко встречающихся во Вселенной планет. Официально названная KIC-7340288 b, уникальная планета, обнаруженная благодаря стараниям Мишель Кунимото, всего в полтора раза больше Земли. Как известно, подобные размеры указывают на наличие у экзопланеты твердой, а не газообразной поверхности. Кроме того, обнаруженный объект расположен в обитаемой зоне своей звезды, что значительно повышает шансы на обнаружение на планете органической жизни в будущем.

Как бы то ни было, сама Кунимото, кандидат физико-астроном ических наук, настроена не столь оптимистично. Согласно ее мнению, из-за огромного расстояния, отделяющего нас от уникальной находки, мы могли бы добраться в окрестности ее звезды лишь через несколько сотен тысяч лет и лишь только в том случае, если бы нам наконец-то удалось приручить скорость света.

Год на землеподобной планете составляет примерно 142 дня, что составляет 0,444 астроном ические единицы (или 0,444 от расстояния между Землей и солнц ем). Данная характеристика несколько сближает ее с Меркурием из Солнечной системы, однако из-за того, что родительская звезда планеты имеет несколько меньшие размеры по сравнению с нашим светилом, экзопланета получает лишь около трети всего света, который Земля получает от солнц а. Наличие подобного свойства делает объект KIC-7340288 b действительно невероятной находкой, поскольку до сих пор в обитаемой зоне было найдено только 15 официально подтвержденных планет, открытых по данным телескопа "Кеплер”.

Из остальных 16 новых открытых планет самый маленький объект имеет всего лишь две трети от размера Земли, тем самым автоматически становясь рекордсменом среди всех планет, обнаруженных "Кеплером” к настоящему времени. Размеры же остальных экзопланет находятся в пределах до восьми диаметров Земли.

Для поиска всех планет Кунимото использовала известный многим транзитный метод, измеряющий количество затененного экзопланетой света, идущего от родительской звезды до земного наблюдателя. Для того, чтобы отыскать 17 новых объектов, ученой пришлось проанализировать данные более 200 000 звезд, наблюдаемых миссией знаменитого "Кеплера”.

Наблюдая транзиты планет, вызывающих временное снижение яркости звезды, Кунимото получала информацию о их размерах и времени, в котором объекты нуждались для совершения полного оборота вокруг своего светила. Научный руководитель студентки, профессор Джейми Метьюз, считает, что проведенное его подопечной исследование может пролить свет на частоту встречаемости землеподобных объектов в обитаемой зоне других звезд, тем самым подсказав ученым возможное расположение еще не открытых человечеством экзопланет, некоторые из которых могут представлять большой интерес для современной науки

Сравнение размеров обнаруженных Кунимото экзопланет с уже известными человечеству объектами