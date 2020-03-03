» » Студенты обнаружили 17 новых планет. Некоторые из них похожи на Землю

Студенты обнаружили 17 новых планет. Некоторые из них похожи на Землю

Студентка астрономического факультета Университета Британской Колумбии Мишель Кунимото открыла 17 новых экзопланет, в том числе потенциально обитаемую планету размером с Землю, сообщает портал phys.org. Изучив данные, собранные миссией НАСА «Кеплер» во время его первоначальной четырехлетней программы, исследовательница обнаружила следы незамеченных ранее объектов в местах, расположенных в так называемой "зоне Златовласки”, где жидкая вода могла бы существовать на поверхности каменистой планеты.

 


Ученые отыскали новые экзопланеты

Новые находки, о которых было опубликовано в астрономическом журнале, включают в себя одну из наиболее редко встречающихся во Вселенной планет. Официально названная KIC-7340288 b, уникальная планета, обнаруженная благодаря стараниям Мишель Кунимото, всего в полтора раза больше Земли. Как известно, подобные размеры указывают на наличие у экзопланеты твердой, а не газообразной поверхности. Кроме того, обнаруженный объект расположен в обитаемой зоне своей звезды, что значительно повышает шансы на обнаружение на планете органической жизни в будущем.

Как бы то ни было, сама Кунимото, кандидат физико-астрономических наук, настроена не столь оптимистично. Согласно ее мнению, из-за огромного расстояния, отделяющего нас от уникальной находки, мы могли бы добраться в окрестности ее звезды лишь через несколько сотен тысяч лет и лишь только в том случае, если бы нам наконец-то удалось приручить скорость света.

Год на землеподобной планете составляет примерно 142 дня, что составляет 0,444 астрономические единицы (или 0,444 от расстояния между Землей и солнцем). Данная характеристика несколько сближает ее с Меркурием из Солнечной системы, однако из-за того, что родительская звезда планеты имеет несколько меньшие размеры по сравнению с нашим светилом, экзопланета получает лишь около трети всего света, который Земля получает от солнца. Наличие подобного свойства делает объект KIC-7340288 b действительно невероятной находкой, поскольку до сих пор в обитаемой зоне было найдено только 15 официально подтвержденных планет, открытых по данным телескопа "Кеплер”.

Студенты обнаружили 17 новых планет. Некоторые из них похожи на Землю

KIC-7340288 b может быть похожа на Землю по целому ряду ключевых параметров

Из остальных 16 новых открытых планет самый маленький объект имеет всего лишь две трети от размера Земли, тем самым автоматически становясь рекордсменом среди всех планет, обнаруженных "Кеплером” к настоящему времени. Размеры же остальных экзопланет находятся в пределах до восьми диаметров Земли.

Для поиска всех планет Кунимото использовала известный многим транзитный метод, измеряющий количество затененного экзопланетой света, идущего от родительской звезды до земного наблюдателя. Для того, чтобы отыскать 17 новых объектов, ученой пришлось проанализировать данные более 200 000 звезд, наблюдаемых миссией знаменитого "Кеплера”.

Наблюдая транзиты планет, вызывающих временное снижение яркости звезды, Кунимото получала информацию о их размерах и времени, в котором объекты нуждались для совершения полного оборота вокруг своего светила. Научный руководитель студентки, профессор Джейми Метьюз, считает, что проведенное его подопечной исследование может пролить свет на частоту встречаемости землеподобных объектов в обитаемой зоне других звезд, тем самым подсказав ученым возможное расположение еще не открытых человечеством экзопланет, некоторые из которых могут представлять большой интерес для современной науки

Студенты обнаружили 17 новых планет. Некоторые из них похожи на Землю

Сравнение размеров обнаруженных Кунимото экзопланет с уже известными человечеству объектами

03 март 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Найдены несколько потенциально обитаемых суперземель
Хочу все знать

Найдены несколько потенциально обитаемых суперземель

Ученые давно всерьез обеспокоены вечным вопросом о том, обитаемы ли окрестности нашей Солнечной системы. Согласно статье, опубликованной на портале phys.org, в списке потенциально обитаемых мест
Как могут выглядеть экзопланеты, вращающиеся вокруг холодных звезд?
Хочу все знать

Как могут выглядеть экзопланеты, вращающиеся вокруг холодных звезд?

Одними из самых распространенных объектов во Вселенной являются звезды — красные карлики или М-звезды. Несмотря на свой цвет, красные карлики испускают не красный, а желтоватый свет, интенсивность
Кеплер-442b
Хочу все знать

Кеплер-442b

На этой картинке рядом с Землей (справа) изображена недавно открытая планета Кеплер-442b...
Сколько во вселенной планет, похожих на нашу?
Хочу все знать

Сколько во вселенной планет, похожих на нашу?

Солнце — одна из бесчисленного количества звезд, рассыпанных во Вселенной. Несмотря на то, что наша звезда не отличается особо большими размерами, яркостью вспышек и расположена практически на самом
Две недавно открытые экзопланеты могут быть жизнепригодными
Хочу все знать

Две недавно открытые экзопланеты могут быть жизнепригодными

В новом исследовании ученые показали, что две недавно открытые планеты вокруг звезды Тигардена, находящейся от нас на расстоянии всего в 12,5 светового года, могут быть пригодными для жизни....
Какие планеты пригодны для жизни, кроме Земли?
Хочу все знать

Какие планеты пригодны для жизни, кроме Земли?

Астрономы базирующейся в Пуэрто-Рико Лаборатории изучения жизни обнаружили в пределах Млечного пути 80 планет, семь из которых теоретически могут быть пригодны для жизниГод назад группа ученых
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Зёрна звездной пыли в Мурчисонском метеорите оказались гораздо старше Солнечной системыУзнаем где лучшая медицина в миреВода все помнитВ Бразилии обнаружен вирус с неизвестными науке генамиTesla удаленно отключила автопилот на Model S после перепродажи автомобиляУФ лампы для маникюраМногоногая яканаГенетические химеры


Свежие Статьи
В космосе зафиксирован самый мощный взрыв со времен Большого взрыва

В космосе зафиксирован самый мощный взрыв со времен Большого взрыва

Огромное древнее озеро обнаружено в Сахаре

Огромное древнее озеро обнаружено в Сахаре

Зачем Австралия собирается продавать Азии солнечный свет?

Зачем Австралия собирается продавать Азии солнечный свет?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+