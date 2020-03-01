МКС глазами астронавтов: видеоэкскурсия по главной орбитальной станции Земли

И российские космонавты, и зарубежные астронавты время от времени проводят виртуальные экскурсии по Международной космической станции. Это повышает интерес к науке, делает космос ближе, позволяет узнать о работе и повседневной жизни на орбите.

Недавно Европейское космическое агентство представило самый подробный на сегодняшний день тур, который длится 65 минут. В качестве экскурсоводов выступают астронавты Эндрю Морган (Andrew Morgan) и Лука Пармитано (Luca Parmitano).

В состав МКС входит 15 основных модулей: российские «Звезда», «Пирс», «Поиск», «Рассвет» и эксплуатирующийся совместно с США «Заря»; американские BEAM, Leonardo, Harmony, Quest, Tranquility, Unity, Cupola и Destiny; два японских JEM-ELM-PS и JEM-PM, а также европейский Columbus. Астронавты показали зрителям модули, заглянули в каждый пристыкованный корабль (два «Союза», «Прогресс», Cygnus и Dragon), а также рассказали о том, как можно проводить время на расстоянии в 400 километров от поверхности Земли.

Видео содержит тайм-код, позволяющий совершать экскурсию по частям или возвращаться в выбранный фрагмент снова. Прощаются астронавты из модуля Cupola («Купол»), доставленного на борт МКС в 2010 году. Он предназначен для наблюдения за поверхностью Земли, космическим пространством и работающими в открытом космос е людьми или техникой.

