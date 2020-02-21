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Ученые установили, что на территории Сахары 5 тыс. лет до нашей эры были водоемы с рыбой

Ученые установили, что на территории Сахары 5 тыс. лет до нашей эры были водоемы с рыбой

Горный массив Сахары Тадрарт-Акакус в наши дни представляет собой жаркую и ветреную пустынную местность. Найденные окаменелости показывают, что в период от 10 200 до 4650 лет до нашей эры этот регион был влажным, богатым водой и жизнью, сообщает Phys.org.

Теорию о том, что раньше Сахара была полна разнообразной фауны и более пригодна для жизни, подтверждают находки многочисленных поселений людей.

Согласно исследованию, опубликованному в среду, 19 февраля, в издании Plos One, большая часть окаменелостей фауны, обнаруженных в пещерах Такаркори на юго-западе Ливии, составляют останки рыбы.

В скальных массивах Тадрарт-Акакус сохранились следы цветов и животных, а также значительные культурные артефакты и рисунки. Ученые предполагают, что жители Такаркори постепенно сосредоточились на охоте и животноводстве.

Остатки рыбы составляли почти 80 % от общего числа археологических находок в Сахаре, два рода рыб в Такаркори были идентифицированы как сомы и тилапии.

Было обнаружено, что доля тилапий постепенно снижалась с течением времени. Это могло быть связано с тем, что у сома есть вспомогательные органы дыхания, позволяющие дышать воздухом и выживать в неглубоких водах при повышении температуры.

Постепенное исчезновение тилапий свидетельствует о том, что с потеплением водная среда становилась все менее благоприятной для рыбы.

Это исследование позволяет проследить древнюю водную сеть Сахары и ее взаимосвязь с Нилом, предоставляя важную информацию об изменениях климата, которые привели к образованию крупнейшей жаркой пустыни в мире.

21 февраль 2020 /
Космос и Нло
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