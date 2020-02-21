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В Финляндии стоимость электричества стала отрицательной

В Финляндии стоимость электричества стала отрицательной

Возможно, впервые в истории стоимость электроэнергии была зафиксирована на отрицательных значениях. Произошло это Финляндии. Цена одного мегаватт-часа в Суоми теперь стоит −20 евроцентов. Об этом говорят расчеты специалистов на энергетической бирже Nord Pool.

Эксперты отмечают, что низкая стоимость электроэнергии в стране тысячи озер регистрировалась в течение не одного месяца. Январь этого года показал удешевление электричества на семнадцать евро за мегаватт-час по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Впрочем, обычные потребители мало замечали ценовые колебания. К примеру, на январь 2020 года для жителей города Тампере стоимость киловатт-часа составляла на 2,3 евроцента меньше, чем в декабре-2019.

По данным специалистов, отрицательная стоимость электроэнергии вызвана теплой зимней погодой и сильными ветрами, благодаря которым сеть ветрогенераторов работала с полной мощностью.

21 февраль 2020 /
Космос и Нло
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