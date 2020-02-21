В Финляндии стоимость электричества стала отрицательной
Возможно, впервые в истории стоимость электроэнергии была зафиксирована на отрицательных значениях. Произошло это Финляндии. Цена одного мегаватт-часа в Суоми теперь стоит −20 евроцентов. Об этом говорят расчеты специалистов на энергетической бирже Nord Pool.
Эксперты отмечают, что низкая стоимость электроэнергии в стране тысячи озер регистрировалась в течение не одного месяца. Январь этого года показал удешевление электричества на семнадцать евро за мегаватт-час по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Впрочем, обычные потребители мало замечали ценовые колебания. К примеру, на январь 2020 года для жителей города Тампере стоимость киловатт-часа составляла на 2,3 евроцента меньше, чем в декабре-2019.
По данным специалистов, отрицательная стоимость электроэнергии вызвана теплой зимней погодой и сильными ветрами, благодаря которым сеть ветрогенераторов работала с полной мощностью.
В Латвии из-за непогоды без электричества остались более 18 000 человек
Очки дополненной реальности HoloLens
Куски метеорита упали в Центральной Финляндии
Коста-Рика полностью отказалась от использования нефти
2015 год может стать самым теплым в истории наблюдений
Tweets by secretsworldcom
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ