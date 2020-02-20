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В озерах Арктики обнаружили неизвестные виды рыб, появившиеся 200 тыс. лет назад

В озерах Арктики обнаружили неизвестные виды рыб, появившиеся 200 тыс. лет назад

Российские ученые, проводившие экспедицию по исследованию труднодоступных озер Чукотки, Корякии и севера Камчатки, обнаружили несколько десятков видов ранее неизвестных науке рыб, которые появились порядка 200 тыс. лет назад. Об этом в среду сообщил старший научный сотрудник Кроноцкого государственного заповедника и участник экспедиции Григорий Маркевич, выступая с лекцией в Петербургском отделении Русского географического общества (РГО).

"Первой находкой был реликтовый сиг (род рыб семейства лососевых - прим. ТАСС), ранее неизвестный науке. Рыба встречалась в водоемах, которые "стекают" в Арктику. Мы полагаем, что этот вид поселился до начала последнего ледникового периода, и в момент его наступления водоем не перемерз полностью, поэтому вид оставался там порядка 200 тыс. лет в такой приспособленной к озерной жизни форме", - сказал Маркевич, добавив, что всего по результатам экспедиции было найдено более десятка новых видов рыб, которые также появились около 200 тыс. лет назад.

По его словам, в рамках экспедиции впервые были обследованы десятки озер на территории около 40 тыс. кв. км, которая охватила Чукотку, Корякию и северную часть Камчатки. Протяженность маршрута составила порядка 8 тыс. км, в экспедиции применялась авиация. Ученый добавил, что именно сложные транспортные условия послужили причиной того, что ранее водоемы на этой территории не исследовались.

"Результаты работы имеют большое значение для понимания происхождения различных видов рыб. Сейчас мы анализируем генетические образцы неизвестных видов. Эти данные позволят понять механизмы эволюции живых организов в арктических условиях", - отметил Маркевич.

Ученый добавил, что экспедиция проводилась за счет средств Фонда президентских грантов, Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) и Российского научного фонда (РНФ), не уточнив количество вложенных средств.

20 февраль 2020 /
Космос и Нло
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