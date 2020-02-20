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Как астероиды Солнечной системы соотносятся с сооружениями Земли

Как астероиды Солнечной системы соотносятся с сооружениями Земли

Канал MetaBallStudios выпустил на YouTube ролик, в котором показаны размеры астероидов Солнечной системы в сравнении с различными объектами на Земле. За основу взят Нью-Йорк, но на видео также показаны сооружения, находящиеся в других городах и странах — например, Эйфелева башня. В ролике представлены небесные тела от 4,1 метра до 939 километров.

Наименьший из представленных астероидов — 2008 TC3 — врезался в Землю в октябре 2008 года. Большая его часть сгорела в атмосфере нашей планеты, но некоторые обломки достигли поверхности на территории Судана.

Самый большой астероид в ролике — Церера. С 1802 года она была классифицирована как астероид, но в 2006 году это небесное тело было включено в список карликовых планет наряду с Плутоном. Церера располагается в поясе астероидов и содержит почти треть его массы. По оценкам ученых, астероид, упавший на Землю около 65 миллионов лет назад и ставший причиной вымирания динозавров, был от 4,1 до 4,4 км в диаметре.

Посмотрите как выглядел бы небосвод, если на месте Луны расположились бы планеты Солнечной системы.

20 февраль 2020 /
Космос и Нло
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