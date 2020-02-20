» » Ученые назвали самую эффективную диету против старения

Ученые назвали самую эффективную диету против старения

Ученые назвали самую эффективную диету против старения

Средиземноморская диета помогает сдерживать развитие физической слабости и снижение когнитивных функций в процессе старения. К таким выводам пришла международная научная группа, сообщает MedicalXpress.

Исследователи отмечают, что с возрастом у людей ухудшается работа различных систем организма и усиливаются воспалительные процессы. Средиземноморская диета положительно влияет на микрофлору кишечника и уменьшает количество бактерий, которые вызывают старческие изменения.

Ученые провели эксперимент с участием 612 добровольцев в возрасте от 65 до 79 лет, проживавших во Франции, Италии, Нидерландах, Польше и Великобритании. В течение 12 месяцев часть из них придерживалась средиземноморской диеты, богатой фруктами, овощами, орехами, бобовыми, рыбой и оливковым маслом, но ограничивающей употребление мяса. Другая группа не меняла свой рацион на протяжении эксперимента.

Выяснилось, что первый типа питания предотвращает потерю бактериального разнообразия микрофлоры кишечника, а также повышает количество бактерий, связанных со "здоровым" старением. Эти микроорганизмы положительно влияют на скорость ходьбы, функции мозга и уменьшают производство потенциально вредных химических веществ. На результаты исследования не влияли возраст или вес пациентов.

Как говорится в работе, при средиземноморской диете увеличивается число бактерий, незаменимых для стабильной "экосистемы кишечника". Это связано с тем, что в организм начинает поступать большое количество клетчатки, витаминов и минералов — медь, железо, калий, марганец, магний, витамины B6, В9, C.

Ученые отмечают, что у некоторых пожилых людей могут быть проблемы с зубами или глотанием, поэтому им необходимо подбирать диету, исходя из индивидуальных особенностей.

20 февраль 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В метеоритах ученые нашли еще одни «кирпичики жизни
Космос и Нло

В метеоритах ученые нашли еще одни «кирпичики жизни

9.08.11 Американские ученые обнаружили в некоторых метеоритах азотистые основания - один из основных компонентов ДНК, и доказали их космическое происхождение.Это существенно расширяет «строительный
Биологи научились вычислять биологический возраст человека
Космос и Нло

Биологи научились вычислять биологический возраст человека

Ученые из Великобритании разработали простую методику вычисления биологического возраста человека, которая позволяет определить, с какой скоростью стареет тот или иной индивид по активности сотни
Положение во время сна влияет на процесс очищения организма
Космос и Нло

Положение во время сна влияет на процесс очищения организма

Исследователи из Университета Стони Брук в своей новой научной работе утверждают: полезнее всего спать, лёжа на боку. Именно в таком положении наиболее эффективно происходит очистка мозга от
Космические путешествия могут привести к печальным последствиям
Космос и Нло

Космические путешествия могут привести к печальным последствиям

Ученые открыли, что продолжительные космические путешествия могут привести к печальным последствиям – мучительным приступам диареи. В частности, когда лабораторные мыши были помещены в условия,
Эмульгаторы нарушают метаболизм и вызывают воспаление кишечника
Космос и Нло

Эмульгаторы нарушают метаболизм и вызывают воспаление кишечника

Сегодня продукты, не содержащие красителей, консервантов и усилителей вкуса, стали настоящей редкостью. Эти добавки позволяют увеличить срок хранения, улучшают консистенцию и вкусовые качества
Медитация замедляет потерю серого вещества мозга при старении
Космос и Нло

Медитация замедляет потерю серого вещества мозга при старении

Медитация помогает сохранить объем серого вещества мозга, в котором содержатся нейроны. К такому выводу пришли исследователи из медицинской школы Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе,
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаО преимуществе горящих туровЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомВ Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамидСоздан «живой» бетон, способный к самопочинкеНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»


Свежие Статьи
В озерах Арктики обнаружили неизвестные виды рыб, появившиеся 200 тыс. лет назад

В озерах Арктики обнаружили неизвестные виды рыб, появившиеся 200 тыс. лет назад

Луна Сатурна не прошла симуляцию на наличие жизни

Луна Сатурна не прошла симуляцию на наличие жизни

Как астероиды Солнечной системы соотносятся с сооружениями Земли

Как астероиды Солнечной системы соотносятся с сооружениями Земли

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+