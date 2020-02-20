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Испытан солнцелёт, способный год обходиться без посадки

Испытан солнцелёт, способный год обходиться без посадки

В воздух поднялся самолёт PHASA-35, работающий на солнечной энергии и способный не опускаться на землю в течение года.

Это детище компании BAE Systems и её дочерней компании BAE Systems Prismatic прошло путь от проекта до испытаний всего за 20 месяцев.

Беспилотник имеет размах крыльев 35 метров и корпус из углеродного композитного материала весом 150 килограммов. Аппарат предназначен для полётов в стратосфере на высоте 21 километра. Он способен развивать скорость от 93 до 145 километров в час.

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Беспилотник получает энергию от солнечных батарей.
фото BAE Systems.

Днём самолёт получает энергию от солнечных батарей на основе арсенида галлия и заряжает свои литий-ионные аккумуляторы. Последние и обеспечивают его электричеством ночью. В результате дрон может провести в воздухе без единой посадки буквально год.

В движение его приводят два высотных винта, приспособленных к низкой плотности воздуха в стратосфере. Эти винты вращаются двумя безщёточными электродвигателями с прямым приводом. Производители подчёркивают, что PHASA-35 может противостоять стратосферным ветрам.

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Винты самолёта адаптированы к большой высоте.
фото BAE Systems.

Находясь много выше стандартных воздушных трасс, беспилотник не создаст никаких проблем для авиасообщения.

При этом он может быть идеальным средством для наблюдения за поверхностью Земли. Фактически аппарат может предоставить те же возможности, что и спутники, за гораздо меньшие деньги. Производители прочат ему как гражданское, так и военное применение. В числе прочего он может быть использован и для поддержки сетей связи 5G.

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Аппарат будет работать в стратосфере и может пригодиться, к примеру, для обнаружения природных пожаров или спасения на море.
фото BAE Systems.

Продолжение лётных испытаний новичка запланировано на конец 2020 года. Ожидается, что в течение года после их окончания клиенты смогут получить первые коммерческие экземпляры.

20 февраль 2020 /
Космос и Нло
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