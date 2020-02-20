Предсказана скорая колоссальная вулканическая катастрофа

Ученые Камборнской горной школы в Великобритании предсказали скорую катастрофу, связанную с разрушением крупного вулкана в Южной Америке. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Вулкан Тунгурауа в Эквадоре, также известный как «Черный гигант», демонстрирует признаки нестабильности на склонах, что может привести к колоссальному оползню. Причиной является недавняя вулканическая активность и дисбаланс между поступающей и извергаемой магмой, что привело к деформации западного фланга горы и нарастающему напряжению.

Тунгурауа часто проявлял активность начиная с 1999 года, когда пришлось эвакуировать 25 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов. Предыдущее крупное извержение «Черного гиганта» произошло около 3000 лет назад и вызвало частичный обвал западного фланга конуса вулкана. Оползень из камней, почвы, снега и воды накрыл площадь, равную 80 квадратным километрам. После этого конус постепенно восстановился, достигнув высоты пяти километров.