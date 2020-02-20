Ученые выяснили особенности строения мозга преступников

Причиной антисоциального поведения может быть уменьшение определенных участков мозг а, считает международная группа ученых. Определенные его проявления нормальны в подростковом возрасте, но если человек лжет, ворует и лезет в драки с самого детства, его шансы стать преступником-рецидивистом стремительно возрастают.

Антисоциальное поведение, от прогулов в школе до уголовных преступлений, может быть обусловлено особенностями строения мозг а, сообщает команда исследователей под руководством специалистов из Университетского колледжа Лондона. Если человек уходит из дома или нарушает закон лишь в подростковом возрасте, то вряд ли он будет продолжать делать это в дальнейшем. А вот те, кто демонстрирует антисоциальное поведение с самого детства, скорее всего, будут вести себя в этом ключе и в зрелые годы. Исследование было опубликовано в журнале The Lancet.

Под антисоциальным поведением подразум еваются не только преступные действия, но и в целом отрицательное отношение к социальным нормам и стремление им противостоять. Сюда можно отнести прогулы в школе и на работе, патологическую лживость, невыполнение финансовых обязательств, уходы из дома, отсутствие планирования своей жизни, угрызений совести. Люди, склонные к антисоциальному поведению, не испытают страха или тревоги, поэтому не боятся последствий своих действий.

В данном исследовании в качестве основных проявлений антисоциального поведения ученые выделили драки, травлю, повреждение чужой собственности, ложь, прогулы и воровство.

Участниками исследования стали 672 человека из Новой Зеландии, родившиеся в 1972-1973 годах. С семи до 26 лет каждые два года родители, опекуны и учителя отчитывались о поведении участников. Также сообщали о нем и сами исследуемые.

К тому времени, когда участники эксперимента повзрослели, у 80 из них наблюдалось устойчивое антисоциальное поведение. Еще 151 человек проявлял его только в подростковом возрасте. У остальных значимых эпизодов антисоциального поведения не наблюдалось.

Люди, демонстрировавшие антисоциальное поведение на протяжении всей жизни, в пять раз чаще совершали поступки, за которые потом несли уголовное наказание.

Также у них чаще наблюдались психические заболевания. Кроме того, эта группа была более склонна употреблять наркотики и алкоголь, у них в среднем был более низкий IQ. Проявления антисоциального поведения и преступления представителей группы были более серьезными, чем среди тех, кто демонстрировал антисоциальные наклонности лишь в подростковый период.

Когда участникам исполнилось 45 лет, исследователи сделали им МРТ головного мозг а и изучили площадь коры и ее толщину в 360 областях.

Как оказалось, у участников с антисоциальным поведением поверхность коры была меньше в 282 областях. Также еще в 11 областях кора была тоньше.

Изменения, в частности, наблюдались в участках, связанных с регуляцией эмоций, мотивацией и целеполаганием.

У тех, кто совершал преступления в подростковом возрасте, наблюдались изменения в плотности серого вещества мозг а по сравнению с наиболее законопослушными участниками. Однако отличий в площади коры не было.

«Эти результаты согласуются с более ранними данными и показывают, что есть разные типы молодых преступников. Не ко всем из них стоит относиться одинаково», — считает соавтор исследования профессор Эсси Видинг.

«Могло оказаться, что эти люди просто выбрали такой жизненный путь.

Но данные показывают, что на самом деле это произошло из-за определенных недостатков их мозг а», — добавляет профессор Терри Моффитт, еще один автор работы.

Хотя такие люди могут совершать серьезные преступления, к ним следует относиться с некоторым снисхождением, полагает она.

«Результаты нашего исследования подтверждают идею о том, что причиной антисоциального поведения людей могут быть особенности структуры их мозг а. Эти особенности мешают им развивать социальные навыки, что в итоге приводит не к самым хорошим последствиям», — говорит ведущий автор исследования доктор Кристина Карлиси.

Она отмечает, что людям, совершающим преступления, возможно, нужна особая поддержка на протяжении всей жизни.

Причинно-следственную связь между особенностями мозг а еще предстоит изучить, указывают авторы работы. Выявленные изменения могли сформироваться как генетически, так и под воздействием факторов окружающей среды и особенностей воспитания. Также на мозг е могли сказаться курение, алкоголизм и наркомания.

Сканирование мозг а испытуемых проводилось уже в зрелом возрасте, добавляют исследователи. Наблюдая за изменениями его структуры с юных лет, можно получить намного больше информации. Кроме того, ученые рассматривали лишь серое вещество, не анализируя изменения других тканей.

Также исследователи не придавали большого значения травмам головы, которые, как многократно было доказано, способны влиять на поведение человека.

Исследователи напоминают, что важно своевременно выявлять малышей с антисоциальным поведением.

Чем раньше они и их семьи получат поддержку специалистов, тем выше шансы того, что удастся скорректировать их поведение и избежать проблем в будущем.

Антисоциальный ребенок совершенно не обязательно станет преступником, обращает внимание профессор нейрофизиологии Хью Вильямс.

«Исследование подтверждает, что необходимо помогать детям и молодым людям, у которых есть проблемы с саморегуляцией», — говорит он. В качестве одного из способов такой помощи предлагается поддержка в школах.

По мнению исследователей, их работа имеет отношение к тому, как система правосудия обращается с преступниками-подростками. Большинство из них, оступившись однажды, не проявляют антисоциальное поведение в дальнейшем. Такие подростки имеют отличные шансы переосмыслить свои действия и измениться в лучшую сторону. Но некоторые подростки не делают никаких выводов и становятся рецидивистами. И, если причина такой разницы — в особенностях мозг а представителей двух разных групп, то, вероятно, к каждой из них нужен отдельный подход.

Однако ученые предупреждают, что не стоит делать выводы на основании одних лишь сканов мозг а и записывать людей с какими-либо особенностями его структуры в потенциальные преступники — существует множество факторов, склоняющих человека к преступлениям, и особенности строения мозг а — лишь один из них.