» » Солдат армии США оснастят очками смешанной реальности

Солдат армии США оснастят очками смешанной реальности

Солдат армии США оснастят очками смешанной реальности

Для солдат закупят систему Integrated Visual Augmentation System (IVAS), которая представляет собой адаптированные для нужд военных очки Microsoft HoloLens 2. Как сообщает Army Times, речь идёт о закупке сразу 40 000 устройств, что позволит оснастить ими каждого десятого солдата американской армии.

Технически IVAS состоит из прозрачного цветного дисплея, на который выводит необходимая конкретному бойцу информация, датчики температуры и низкой освещённости, улучшающие видимость в темноте, а также автоматизированная система быстрого обнаружения и идентификации целей. Система работает с помощью искусственного интеллекта и позволяет добавлять в неё новые функции.

Как ожидается, в будущем IVAS получит возможность распознавания лиц, а также будет интегрирована в технологию Squad Weapon Next Generation для огнестрельного оружия нового поколения. Это позволит бойцам вести прицельный огонь, не наблюдая физически цель — оставаясь в укрытии, солдат сможет видеть с помощью «умных» очков.

Первыми систему IVAS получат бойцы сил специальных операций, операторы боевых машин и боевые инженеры. В дальнейшем новые устройства будут предоставляться и другим военнослужащим.

18 февраль 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
В России создана система искусственного интеллекта
Космос и Нло

В России создана система искусственного интеллекта

Созданный комплекс "Уникум" наделяет машины интеллектуальными возможностями, что подразумевает полное исключение вмешательства человека. Машины смогут самостоятельно решать мирные и боевые задачи,
Ученые разработали мышиный плащ-невидимку
Космос и Нло

Ученые разработали мышиный плащ-невидимку

Китайские ученые разработали мышиный плащ-невидимку. Это устройство скрывает теплокровных животных от хищников с термолокаторами, и при некоторой модернизации оно сможет защитить солдат от
Очки дополненной реальности HoloLens
Космос и Нло

Очки дополненной реальности HoloLens

Вам не терпится прикоснуться к будущему и надеть на себя очки дополненной реальности HoloLens? Если вы разработчик программного обеспечения – у вас появится такая возможность уже в начале 2016 года.
Боевые корабли будущего
Космос и Нло

Боевые корабли будущего

Боевые корабли будущего будут создаваться из ультрапрочного пластика и графена. Так считают британские инженеры, занятые в проекте Startpoint, целью которого является разработка перспективных
Медики будут учиться в виртуальной реальности
Космос и Нло

Медики будут учиться в виртуальной реальности

Студенты-медики из этого университета смогут впервые увидеть учебный материал в виде виртуальных образов, а не просто иллюстраций в учебниках. Microsoft сотрудничает с преподавателями медицины, чтобы
В России запустят систему обнаружения угрожающих Земле космических тел
Космос и Нло

В России запустят систему обнаружения угрожающих Земле космических тел

12 марта, Черкесск, БЕЛТА — ИТАР-ТАСС. В Карачаево-Черкесии на базе Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук (САО РАН) летом 2014 года начнет работать система мониторинга
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
В интернете появилась динамическая карта распространения вируса 2019-nCovУченые совершили первый поход к месту, где может находиться древнейший лед на ЗемлеЗеленая Антарктида. Всегда ли Южный континент был укрыт ледяным щитомЭксперты предрекли человечеству эпидемию цифрового аутизмаСоздан «живой» бетон, способный к самопочинкеО преимуществе горящих туровВ Перу найдены 4000-летние конусы строителей древних пирамидНа замерзшем водопаде в штате Нью-Йорк появилась «алмазная пыль»


Свежие Статьи
Солдат армии США оснастят очками смешанной реальности

Солдат армии США оснастят очками смешанной реальности

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

5 необычных гаджетов в подарок на 23 февраля

Можно ли перестать видеть ночные кошмары?

Можно ли перестать видеть ночные кошмары?

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+