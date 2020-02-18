Солдат армии США оснастят очками смешанной реальности

Для солдат закупят систему Integrated Visual Augmentation System (IVAS), которая представляет собой адаптированные для нужд военных очки Microsoft HoloLens 2. Как сообщает Army Times, речь идёт о закупке сразу 40 000 устройств, что позволит оснастить ими каждого десятого солдата американской армии.

Технически IVAS состоит из прозрачного цветного дисплея, на который выводит необходимая конкретному бойцу информация, датчики температуры и низкой освещённости, улучшающие видимость в темноте, а также автоматизированная система быстрого обнаружения и идентификации целей. Система работает с помощью искусственного интеллекта и позволяет добавлять в неё новые функции.

Как ожидается, в будущем IVAS получит возможность распознавания лиц, а также будет интегрирована в технологию Squad Weapon Next Generation для огнестрельного оружия нового поколения. Это позволит бойцам вести прицельный огонь, не наблюдая физически цель — оставаясь в укрытии, солдат сможет видеть с помощью «умных» очков.

Первыми систему IVAS получат бойцы сил специальных операций, операторы боевых машин и боевые инженеры. В дальнейшем новые устройства будут предоставляться и другим военнослужащим.