Как мы восстановим мир после апокалипсиса?

Что бы там ни думали неженки на Западе, нам глубоко повезло, что мы живем именно сейчас.

За всю историю человечества жизнь достигла максимального уровня комфорта, медицина развивается как никогда, уровень бедности рекордно низок, а развитые страны поддерживают небывало мирные отношения друг с другом.

Этим нужно наслаждаться, пока все не закончилось, а это неизбежно произойдет. Дело не только в том, что история сообщает нам, что примерно каждую тысячу лет на Земле происходит природное явление, стирающее с лица планеты около трети ее населения, так к тому же все мы еще и ожидаем следующий ледниковый период, который нанесет нам гораздо более тяжелый удар, чем любой катаклизм.

Действительно, нет никакой уверенности относительно того, как человечество окончит свои дни. Некоторые видят в этой перспективе нечто ужасающее; нигилистов же она утешает, но факт остается фактом: 99% всех видов, когда-либо существовавших на Земле, вымерли.

Людям же за короткий период с начала нашего существования удалось оказываться на волоске от полного уничтожения. Трижды из того, что нам известно, наше население сокращалось до тысяч и даже сотен; в последний раз — 70 тысяч лет назад, когда в результате глобального климат ического сдвига люди оказались «на самой грани исчезновения», как выразилась палеонтолог Мив Лики (Meave Leakey).

Ранее в этом месяце мы брали интервью у ученого-астробиолога Льюиса Дартнелла (Lewis Dartnell) о причинах, способных повлечь за собой новый апокалипсис (наиболее вероятно, что это будет глобальная пандемия). Он не только изучает наше происхождение и вероятные причины его окончания, но еще и написал книгу о том, как будут выглядеть последствия почти полного вымирания — «Знание: как заново выстроить наш мир после Апокалипсиса» (The Knowledge: How to Rebuild our World After an Apocalypse).

В ней предлагается интересное наблюдение, что, в отличие от наших предков, занимавшихся охотой и собирательством, сумевших (всего лишь) перехитрить планету, когда она находилась в наиболее враждебном настроении, большинство из нас сегодня были бы удручающе мало приспособлены к подобному повороту событий. А немногие выжившие с неимоверным трудом пытались бы вернуть все на круги своя.

Вы готовы погрузиться в игру, как бы обстояли дела при наихудшем стечении обстоятельств?

Как это произойдет

За пять лет до нынешней вспышки коронавируса Дартнелл почти пророчески предположил: «Невероятно заразный штамм птичьего гриппа наконец преодолел видовой барьер и успешно переметнулся на людей, или, возможно, был умышленно выпущен как акт биологического терроризма.

Заражение распространялось с сокрушительной скоростью в современный век густонаселенных городов и межконтинентальных авиаперелетов, уничтожив значительную часть мирового населения, пока не были осуществлены действенные меры по иммунизации и даже распоряжения о введении карантина. Известному нам миру пришел конец: что теперь?»

Как мы справимся

Плоховато. «Люди, живущие в развитых странах, оказались отрезаны от цивилизационных процессов, поддерживающих их жизнедеятельность, — говорит Дартнелл. — По отдельности мы поразительно невежественны в том, что касается даже основ производства продуктов питания, жилища, одежды, лекарств, материалов и жизненно важных веществ».

Он говорит нам: «Если люди в современной жизни не могли бы просто смириться с данностью отсутствия еды на рынках или воды в кранах, мы бы весьма скоро стали покидать свои дома и перешли бы к насилию, соперничая за ресурсы. Теоретически, на самом деле, от массовых беспорядков нас отделяет всего три дня».

Очевидно, в случае массового вымирания людей, когда на планете останется лишь незначительная доля населения, сама судьба человечества будет зависеть от профессий этих людей. «Если у вас огромное количество бухгалтеров и консультантов по вопросам управления, вы можете с тем же успехом навсегда распрощаться с шансами выстроить общество заново, — говорит он. — Если у вас остались медсестры, врачи, инженеры, механики, они бы, разум еется, принесли значительно бoльшую пользу, чем люди теоретических профессий». Себя, ученого, и меня, журналиста, Дартнелл относит к последней бесполезной категории.

Сельское хозяйство

У homo sapiens, первых современных людей, ушло почти 200 тысяч лет на изобретение сельского хозяйства, и с тех пор они прошли непростой путь.

Взять цивилизацию майя, невероятно сложно устроенное древнее общество, существовавшее в Центральной Америке. К восьмому веку майя, не сталкиваясь с трудностями, добились слишком большого прогресса в сельском хозяйстве на свою голову — этого оказалось достаточно, чтобы навлечь на себя крах цивилизации.

Безудержная вырубка лесов в краткие сроки подразум евала наличие большего количества урожая, которым можно кормить людей, а значит, и стремительный прирост населения (что влечет за собой свои проблемы). Где-то около десятого века представители цивилизации майя внезапно покинули свои города. Никто точно не знает почему, но модная нынче среди многих ученых теория состоит в том, что крах майя ускорили локальные климат ические изменения, вызванные уничтожением тропических лесов, в сочетании с перенаселением, голодом и, вероятно, войной.

Сегодня мы наблюдаем в некотором роде повторение, особенно в том, что касается перенаселения, подчеркивает Дартнелл. «Многие проблемы избыточного использования ресурсов и ущерба, который наносится окружающей среде — окисление океана, загрязнение экологии, пластик — по сути своей сводятся к тому, что слишком большое количество населения живет, нарушая экологические стандарты», — говорит он.

«В случае массового сокращения населения, следуя этой покореженной логике, многие проблемы окажутся решены».

Итак, вы выжили в числе немногих, и пора задуматься о перезапуске сельского хозяйства. С чего вы начнете? Доберетесь до Норвегии и ее снежных просторов.

На северном архипелаге Шпицберген вдали от глаз скрыто Всемирное семенохранилище. Цель его создания — сохранить достаточное количество семян для обеспечения генетического разнообразия урожая по всему миру в случае апокалипсиса. Более 860 тысяч образцов примерно четырех тысяч видов растений надежно хранятся в герметично запечатанных пакетах на этом далеком арктическом складе.

Здесь даже предусмотрены меры безопасности в стиле бондианы: в случае отключения энергоснабжения редко открываемое хранилище останется герметично закрытым. Холод на складе будет поддерживаться за счет вечной мерзлоты. А особые условия действующих мер безопасности гласят, что находящиеся на хранении семена может получить лишь то государство, которое их туда поместило, гарантируя, чтобы никто не смог наживаться на сельскохозяйственном кризисе другой страны.

Перед апокалипсисом вы, само собой, не сможете зайти оглядеться в хранилище из праздного любопытства, но на Шпицбергене есть множество достопримечательностей для путешественников, в частности поселение Лонгйир — странный городок, сто дней в году существующий без солнечного света, где любой человек в мире может жить без визы, но никому не позволено умирать.

Как мы переживем следующий ледниковый период?

Если он хоть немного будет похож на последний, завершившийся около 12 тысяч лет назад, то замерзнет вся Северная Америка, Европа и Азия. Значительное понижение уровня моря отрежет морские пути сообщения в таких регионах, как Средиземноморье или пролив Торрес в Австралии, и цивилизация в том виде, в котором мы ее знаем, рухнет.

Некоторые из немногих выживших в последний ледниковый период укрывались на одном из единственных мест на Земле, остававшихся пригодными для жизни — на отрезке земли на южном побережье Африки у Кейптауна, за который по удобному стечению обстоятельств читатели «Телеграф» семь раз подряд отдавали свои голоса как за свой любимый город.

Что это будет за жизнь, если произойдет экстремальное похолодание? Мы не знаем, но можно взять на вооружение мудрость жителей Оймякона, на данный момент считающегося самым холодным населенным пунктом Земли. Когда фото граф Эймос Чэппл (Amos Chapple) посетил этот российский населенный пункт, где температура может опускаться до —67 градусов, а покрытые инеем ресницы — повседневная данность, местные жители рассказали ему, что для поддержания сил они прибегают к «русскому чаю» — как они называли водку.

А что если, напротив, станет слишком жарко?

Самое стремительное повышение температуры на Земле случилось около 55 миллионов лет назад и известно как Палеоцен-эоценовый термический максимум (ПЭТМ), период, когда природные парниковые газы — точная причина неизвестна — повысили температуру планеты от пяти до восьми градусов по Цельсию, вероятно, за несколько тысяч лет до уровня, который был примерно на семь градусов выше сегодняшнего.

Тогда вымерли многие виды морских животных, но это пошло на пользу биоразнообразию на земле; млекопитающие процветали, и именно в этот период произошла эволюция приматов. Намного ближе к нынешнему времени фазы, во время которых температура нашей планеты была несколько жарче, чем сейчас, обычно совпадали с расцветом, а не с трудным периодом человечества; хорошим тому примером является Римский климат ический оптимум. Совсем недавно, в 2001 году, когда журналисты «Лос-Анджелес Таймс» (Los Angeles Times) опрашивали жителей Калифорнийской Долины смерти, места, на данный момент считающегося самым жарким на Земле, те высказывались на этот счет с невероятным энтузиазмом.

Все это не означает, разум еется, что потепление благотворно сказывается на всех. Для нас повышение температуры выльется в таяние ледяных покровов и повышение уровней моря, а если это случится, было бы мудро найти какое-то место, практически недосягаемое для затопления. Для этого подойдут Гималаи, хотя на самом верху там может быть довольно свежо. Возможно, лучше было бы сделать ставку на высокогорное плато Боливии Альтиплано, занимающее обширную территорию в Южной Америке. Весь этот регион расположен на высоте 3750 метров и, более того, это прекрасное место в мире.

Может ли на нашей планете стать еще жарче, чем было, к примеру, во время ПЭТМ? Теоретически это возможно. Согласно журналу «Сайнтифик Американ» (Scientific American), если бы мы столкнулись с «бесконтрольным парниковым эффектом», климат ическим процессом, никогда еще не случавшимся на Земле (но, возможно, имевшим место на Венере). Чтобы это было возможно, нам придется сжечь в десять раз большее количество ископаемого топлива, чем имеется у нас в распоряжении.

Одним словом, сколь бы мы, люди, ни считали себя могущественной и деструктивной силой, существует предел того, насколько мы реально можем повлиять на климат .

Сверхбогатые люди уже готовятся

Люди уже давно сами строят бункеры на случай конца света — обычно это эксцентрики и приверженцы теории заговора — но в последние годы это безумие распространилось и на элиту.

Питер Тиль (Peter Thiel), миллиардер, стоящий за «ПэйПэл» (PayPal) — один из многих гигантов Кремниевой долины, ухватившийся за убежище, где можно будет надежно укрыться от апокалипсиса: он приобрел 500 акров земли за 13,5 миллионов долларов на побережье озера Ванака в Новой Зеландии, после того как (несколько противоречиво) приобрел местное гражданство.

Тиль сделал мудрый выбор, не в последнюю очередь потому, что это ваша любимая страна. Двое ученых недавно создали рейтинг наиболее безопасных мест для побега в случае крайней формы пандемии, и, что неудивительно, острова оказались основным центром внимания. Новая Зеландия заняла в списке подходящих вариантов второе место после Австралии. Изолированные естественным образом от распространения заболевания, их назвали превосходными местами, чтобы избежать пандемии или «других существенных экзистенциальных угроз».

Приверженец теории заговора мог бы очень удивиться, узнав, что из всех крупнейших игроков корпоративного мира именно технические гиганты больше всех жаждут приобретать подобные бункеры (может, им известно что-то, чего мы не знаем?), но мы здесь не для того, чтобы задавать подобные вопросы.

Каким будет мир без людей?

Довольно приятным, если вам не доведется быть одним из них. Когда Грег Дикинсон (Greg Dickinson) из «Телеграф Трэвел» (Telegraph Travel) посетил Фукусиму — через восемь лет после того, как в результате ядерной катастрофы территория была очищена от населения — он увидел заброшенный, но обнадеживающий пейзаж.

«Это место, вероятно, больше любого другого места на планете дает нам возможность взглянуть на то, что происходит, когда люди оставляют что-то, и природа оказывается предоставлена самой себе, — писал он. — В трещинах асфальта прорастали зеленые побеги, территории, где дома были уничтожены землетрясением, теперь утопали по пояс в листве, один дом был полностью скрыт за колоссом-растением, ползущим по наружным стенам».

Точно так же в Чернобыле спустя 30 лет после того, как самая страшная ядерная катастрофа в истории привела к массовой эвакуации, дикие животные и разные виды птиц бродят фактически по крупнейшему в Европе — пусть и стихийному — природному заповеднику. Европейская рысь, до этого отсутствовавшая здесь, вернулась на эти территории, как и значительное количество лосей, оленей и волков.

Сегодня под надзором экскурсовода можно посещать отдельные участки Чернобыля, как это сделал Оливер Смит (Oliver Smith) из «Телеграф Трэвел» —решение за вами. Просто не задерживайтесь — там все еще довольно радиоактивно.