Обнаружен странный повторяющийся сигнал из космоса

Быстрые радиовсплески (FRB)- одни из самых таинственных сигналов глубокого космос а. Эти малоизученные космические послания, исходящие от далеких звезд и черных дыр, чаще всего характеризуются своей непредсказуемостью, прыгая по Вселенной без видимой причины. Как сообщает портал sciencealert.com, один из таких невероятных межзвездных сигналов ученые смогли засечь в 500 миллионах световых лет от Земли. Повторяясь каждые 16 дней, сигнал невольно заставляет нас задуматься над его искусственной природой. Быть может, наши "братья по разум у” все же найдены?

Радиосигналы инопланетян

С момента передачи первого искусственного сигнала с Земли прошло уже более 120 лет. За это время радиоволны могли успешно преодолеть десятки миллионов километров космического пространства и быть услышанными представителями какой-нибудь инопланетной расы, расположившейся по соседству с Землей. Однако сколько бы мы не транслировали во Вселенную радио- и телесигналы, сколько бы мы не отправляли в космос специальные аппараты для поиска инопланетян, мы так до сих пор и не нашли кого-то, кто мог бы разделить одинокую участь человечества в безграничной Вселенной. Или нашли?

Одной из наиболее неожиданных находок ХХI века стало обнаружение быстрого FRB-радиовсплеска, который повторяется по регулярному циклу каждые 16 дней. Сигнал, названный FRB 180916.J0158+65, активно проигрывается в течение четырех дней, а затем замолкает на 12 суток. Спустя почти две недели абсолютного молчания, быстрый радиосигнал повторяется вновь.

В настоящее время происхождение повторяющегося радиосигнала не поддается каким-либо попыткам исчерпывающего объяснения, хотя доподлинно известно, что ФРБ-вспышки представляют собой энергичные вспышки излучения в радиочастотном спектре, которые длятся не более нескольких миллисекунд. За это время они могут испустить столько же энергии, сколько способны создать сотни миллионов звезд, размером с солнц е.

Новый повторяющийся радиосигнал исходит от мощного источника энергии, чья светимость может достигать интенсивности нескольких миллионов солнц

К большому удивлению ученых, занимавшихся вопросом изучения ФРБ-вспышек, канадская коллаборация исследователей CHIME объявила об обнаружении в конце 2019 года еще девяти новых источников мощных радиопомех, в результате чего общее число подобных ретрансляторов достигло 10 источников FRB-сигналов.

Обнаружение 16-дневной периодичности в повторяющемся источнике сигнала может быть важным ключом к пониманию природы уникального объекта, аналогов которому мы еще не наблюдали в обозримой Вселенной. Специалисты считают, что новый обнаруженный объект может сильно отличаться от уже знакомых нам космических образований, демонстрирующих периодичность. Кроме того, сигнал FRB 180916.J0158+65 является одним из немногих быстрых сигналов, чье место происхождения было прослежено современным оборудованием. Так, источник сигнала находится на окраине спиральной галактики в 500 миллионах световых лет от нас.

В таком случае, чем же может быть повторяющийся сигнал из далекой галактики? Ученые считают, что источником столь мощного излучения вряд ли окажется искусственно сотворенный объект, так как вспышка FRB-излучения находится в области звездообразования, где только формируются будущие юные звезды. Наиболее вероятными кандидатами на звание источника мощных радиосигналов могут оказаться, в таком случае, магнетары или черные дыры, обладающие звездной массой.

Несмотря на вполне рациональное объяснение возможной природы FRB-сигналов, в окрестностях вызывающих их объектов найдены и гораздо более слабые радиосигналы, чье наличие едва ли регистрировалось современным оборудованием. В таком случае, быть может, загадка таинственных сигналов "инопланетян” все еще ждет своего первооткрывателя?

Странный сигнал в 500 миллионах световых лет от Земли повторяется каждые 16 дней. Что или кто является его причиной?