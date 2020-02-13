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Обнаружен странный повторяющийся сигнал из космоса

Быстрые радиовсплески (FRB)- одни из самых таинственных сигналов глубокого космоса. Эти малоизученные космические послания, исходящие от далеких звезд и черных дыр, чаще всего характеризуются своей непредсказуемостью, прыгая по Вселенной без видимой причины. Как сообщает портал sciencealert.com, один из таких невероятных межзвездных сигналов ученые смогли засечь в 500 миллионах световых лет от Земли. Повторяясь каждые 16 дней, сигнал невольно заставляет нас задуматься над его искусственной природой. Быть может, наши "братья по разуму” все же найдены?

 


Радиосигналы инопланетян

С момента передачи первого искусственного сигнала с Земли прошло уже более 120 лет. За это время радиоволны могли успешно преодолеть десятки миллионов километров космического пространства и быть услышанными представителями какой-нибудь инопланетной расы, расположившейся по соседству с Землей. Однако сколько бы мы не транслировали во Вселенную радио- и телесигналы, сколько бы мы не отправляли в космос специальные аппараты для поиска инопланетян, мы так до сих пор и не нашли кого-то, кто мог бы разделить одинокую участь человечества в безграничной Вселенной. Или нашли?

Одной из наиболее неожиданных находок ХХI века стало обнаружение быстрого FRB-радиовсплеска, который повторяется по регулярному циклу каждые 16 дней. Сигнал, названный FRB 180916.J0158+65, активно проигрывается в течение четырех дней, а затем замолкает на 12 суток. Спустя почти две недели абсолютного молчания, быстрый радиосигнал повторяется вновь.

В настоящее время происхождение повторяющегося радиосигнала не поддается каким-либо попыткам исчерпывающего объяснения, хотя доподлинно известно, что ФРБ-вспышки представляют собой энергичные вспышки излучения в радиочастотном спектре, которые длятся не более нескольких миллисекунд. За это время они могут испустить столько же энергии, сколько способны создать сотни миллионов звезд, размером с солнце.

Обнаружен странный повторяющийся сигнал из космоса

Новый повторяющийся радиосигнал исходит от мощного источника энергии, чья светимость может достигать интенсивности нескольких миллионов солнц

К большому удивлению ученых, занимавшихся вопросом изучения ФРБ-вспышек, канадская коллаборация исследователей CHIME объявила об обнаружении в конце 2019 года еще девяти новых источников мощных радиопомех, в результате чего общее число подобных ретрансляторов достигло 10 источников FRB-сигналов.

Обнаружение 16-дневной периодичности в повторяющемся источнике сигнала может быть важным ключом к пониманию природы уникального объекта, аналогов которому мы еще не наблюдали в обозримой Вселенной. Специалисты считают, что новый обнаруженный объект может сильно отличаться от уже знакомых нам космических образований, демонстрирующих периодичность. Кроме того, сигнал FRB 180916.J0158+65 является одним из немногих быстрых сигналов, чье место происхождения было прослежено современным оборудованием. Так, источник сигнала находится на окраине спиральной галактики в 500 миллионах световых лет от нас.

В таком случае, чем же может быть повторяющийся сигнал из далекой галактики? Ученые считают, что источником столь мощного излучения вряд ли окажется искусственно сотворенный объект, так как вспышка FRB-излучения находится в области звездообразования, где только формируются будущие юные звезды. Наиболее вероятными кандидатами на звание источника мощных радиосигналов могут оказаться, в таком случае, магнетары или черные дыры, обладающие звездной массой.

Несмотря на вполне рациональное объяснение возможной природы FRB-сигналов, в окрестностях вызывающих их объектов найдены и гораздо более слабые радиосигналы, чье наличие едва ли регистрировалось современным оборудованием. В таком случае, быть может, загадка таинственных сигналов "инопланетян” все еще ждет своего первооткрывателя?

Обнаружен странный повторяющийся сигнал из космоса

Странный сигнал в 500 миллионах световых лет от Земли повторяется каждые 16 дней. Что или кто является его причиной?

13 февраль 2020 /
Космос и Нло
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