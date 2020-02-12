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Обнаружены «невидимые» звезды на расстоянии 2500 световых лет от Земли

Обнаружены «невидимые» звезды на расстоянии 2500 световых лет от Земли

Оказалось, некоторые космические объекты способны искривлять пространство-время вокруг себя

В космосе, крайне недружелюбной среде для человека, все время что-то происходит. Разные небесные объекты, включая звезды, галактики, облака пыли и газа постоянно видоизменяются. Именно по этой причине Европейское космическое агентство разработало космический телескоп Gaia, который изучает небо снова и снова. Такой повторный просмотр одних и тех же участков необходим для того, чтобы зафиксировать положения звезд — Gaia способен обнаружить тысячи временных объектов (объекты, которые то появляются, то исчезают). Благодаря этому, исследователи могут нацелить наземные и космические телескопы на нужный участок неба и детально изучить небесные объекты, которые могут оказаться такими явлениями, как взрывы сверхновых и другие звездные вспышки.

 


Очень странная звезда

Летом 2016 года астрономы увидели, как звезда, которая расположилась на расстоянии 2500 световых лет от Земли в созвездии Лебедя, как будто готовится стать сверхновой. Однако на следующий день звезда восстановила свое обычное состояние и вспышки сверхновой не произошло. Но несколько недель спустя ситуация повторилась вновь: яркость звезды внезапно увеличилась, а затем потускнела. Этот цикл повторялся пять раз за 500 дней. Но что это было и как такое возможно? Результаты исследования этой загадочной звезды опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

В официальном пресс-релизе, опубликованном на сайте Европейского космического агентства, один из соавторов работы Лукаш Выржиковски из Варшавского университета (Польша) сказал, что такое поведение нехарактерно для звезд, так как ни один тип сверхновых или других звезд не демонстрирует подобное поведение. В ходе последующих наблюдений исследователи использовали данные, полученные с помощью более чем 50 телескопов со всего мира. И каждый раз видели одну и ту же картину: звезда, получившая название Gaia16aye действительно вела себя странно.

Обнаружены «невидимые» звезды на расстоянии 2500 световых лет от Земли

Космический телескоп Gaia вновь и вновь просматривает одни и те же участки космоса

Исследователи полагают, что причина столь необычного поведения кроется в том, что гравитация невидимого объекта, который деформировал ткань пространства-времени, увеличивала свет звезды, когда она проходила поблизости. В дальнейшем астрономы обнаружили, что этот невидимый объект представляет собой двойную звезду, расположенную в 2,544 световых годах от Земли, которая настолько тусклая, что мы не можем ее увидеть. Она словно невидима для нас. Однако, основываясь на том, как сила тяжести звезды влияет на количество излучаемого света, астрономы смогли вычислить массу, расстояние и орбиту пары звезд красных карликов.


Как сила гравитации изменяет пространство-время

Аномальная яркость звезды предполагала наличие двойного объекта, который производит так называемые гравитационные микролинзы — эффект, предсказанный Эйнштейном, который происходит, когда гравитация объекта на переднем плане заставляет пространство-время удваиваться, увеличивая объекты позади него, словно космическая лупа. Эти линзы усиливали свет звезды каждый раз, когда она проходила позади них, а сами звезды были фактически невидимы с Земли. Ученые использовали феномен гравитационной микролинзы для тщательного наблюдения за некоторыми из самых старых звезд, галактик и объектов во Вселенной, однако эффект также может выявить свойства гораздо более близких к нам объектов и редких космических явлений. Исследователи полагают, что многие таинственные объекты, например, черные дыры, можно будет обнаружить в будущем.

12 февраль 2020 /
Космос и Нло
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