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Что, если бы наша планета стала суперземлей?

Что, если бы наша планета стала суперземлей?

Суперземли — уникальный класс планет, чьи массы колеблются от двух до десяти масс Земли

С момента обнаружения первой экзопланеты около 30 лет назад, ученым удалось обнаружить более 4000 небесных объектов с отличными друг от друга размерами и характеристиками. Среди найденных объектов в других солнечных системах ученые смогли выделить огромное количество планет, чьи размеры и массы в несколько раз превышают аналогичные показатели Земли. Однако несмотря на всю свою схожесть с голубой планетой, суперземли имеют и ряд существенных отличий, которые ставят под вопрос любую возможность возникновения на них какой-либо жизни. Но что бы произошло, если бы наша планета вдруг стала сверхземлей?

 


Как выглядят суперземли?

Планеты, чьи размеры несколько превосходят земные, во многом могут напоминать нашу: они имеют скалистую, твердую поверхность, часто расположены вблизи своей звезды и обладают при этом относительно тонкой атмосферой. Однако на этом все сходства неожиданно заканчиваются. Микки Розенталь, докторант, изучающий планетообразование в Калифорнийском университете города Санта-Крус, считает, что процессу превращения Земли в суперземлю на ранних этапах ее развития мог помешать Юпитер, который вовремя отрезал планете доступ к космическим строительным блокам. Появление планеты-гиганта в непосредственной от нас близости буквально заставило "голодать” тогда еще совсем юную Землю, пишет портал livescience.com.

Вместе с тем, отсутствие Юпитера и, как следствие, повышение размеров нашей планеты, непосредственным образом бы сказалось и на всех обитателях Земли. Так, абсолютно все на планете — гора Эверест, деревья, животные и даже вы — было бы заметно короче в размерах. Дело в том, что по мере увеличения размера планеты, увеличивается и гравитация. Если бы Земля была вдвое больше, ваш вес также бы увеличился в 2 раза просто потому, что гравитация притягивала бы вас вдвое сильнее. Для того, чтобы суметь противостоять гравитационному притяжению в таком случае, нам бы пришлось использовать вдвое больше энергии, поэтому все современные высотные постройки просто бы разрушились под воздействием новой силой тяжести.

Что, если бы наша планета стала суперземлей?

Сила притяжения суперземли не позволила бы нам строить высотные здания

Из-за наличия более сильного гравитационного поля, Земля столкнулась бы и с возросшей угрозой падения крупных метеоритов, что явно бы ухудшило условия жизни на планете. В случае, если бы гипотетическая сверхземля выросла до десятикратных размеров, то в ее недрах могли бы начаться драматические изменения, которые были бы способны повлиять на магнитное поле планеты. Железное ядро и жидкая мантия места, которое мы считаем своим домом, были бы в 10 раз больше, а под воздействием большей гравитации увеличилось бы и давление под поверхностью планеты. Таким образом, сильно "раздувшаяся” сверхземля могла бы попросту лишиться своего магнитного поля из-за затвердевания жидкого железного сердечника в центре нашей планеты.

Что, если бы наша планета стала суперземлей?

Магнитное поле Земли защищает жизнь на планете от смертоносных заряженных частиц из далекого космоса, вызывающих расщепление ДНК живого организма

Наличие на сверхземле большой внутренней части могло бы сделать планету более вулканически активной, чем сейчас. По мере увеличения ее радиуса, в недрах планеты оставалось бы все больше энергии и все меньше места для ее выхода. В таком мире мощные извержения вулканов не будут казаться чем-то удивительным, а местной жизни явно бы не посчастливилось появиться в столь взрывоопасном месте.

Основываясь на суперземлях, которые ученые обнаружили к настоящему времени, мы не можем быть уверены в том, что несколько более крупная Земля была бы пригодна для жизни. Возможно, ее бы попросту залило водой. Так, большое количество уже обнаруженных суперземель официально признано "водными мирами” без наличия на них какой-либо твердой поверхности.

Что, если бы наша планета стала суперземлей?

Если бы Земля была больше в размерах, она могла бы превратиться в полностью залитый водой мир

Практически бездонные океаны "водного мира” могут оказаться непригодными для жизни из-за того, что лед, образующийся в нижних слоях глобального океана под воздействием крайне высокого давления, блокирует любые взаимодействия между атмосферой и недрами планеты. Отсутствие углеродно-минерального цикла в таком мире не способствует обитаемости — по крайней мере, для жизни, как мы ее знаем.

Как бы то ни было, реальность такова, что у ученых все еще остается больше вопросов о суперземлях, чем ответов. Так, мы до сих пор не до конца понимаем физику нашей собственной планеты, которая день за днем предоставляет нам все больше загадок о своем внутреннем строении и процессах, происходящих в недрах Земли. В таком случае, как же мы можем быть уверены в том, что происходит за многие миллионы и миллиарды километров от нас?

12 февраль 2020 /
Космос и Нло
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