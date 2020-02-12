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NASA удалось наладить связь с зондом Вояджер 2 после загадочного сбоя

NASA удалось наладить связь с зондом Вояджер 2 после загадочного сбоя

Роботизированные аппараты Вояджер, возможно, являются величайшим достижением человечества

Запущенные с мыса Канаверал в 1977 году зонды Voyager 1 и Voyager 2 провели в космосе вот уже 42 года. Вместе эти роботизированные аппараты изменили наше понимание Солнечной системы, а сейчас раскрывают беспрецедентную информацию о межзвездном пространстве за пределами сферы влияния солнца. Однако 28 января текущего года NASA сообщили о неполадках Voyager 2, о причинах которых ничего не было известно. Прямо сейчас аппарат находится в 18,4 млрд км от Земли и, как сообщает издание Inverse со ссылкой на официальный аккаунт NASA Voyager в Twitter, смог вернуться в строй и возобновил миссию по сбору научных данных о Солнечной системе и межзвездном пространстве за ее пределами.

 


Что произошло с Вояджер-2?

5 февраля в своем аккаунте в Twitter NASA объявили о том, что аппарат Вояджер 2 не только стабилен, но и вернулся к своей научной миссии. В настоящий момент связь между ним и Землей настроена и отлично работает. Напомним, что аппарат столкнулся с проблемой 28 января, а связь с ним прервалась по неизвестным причинам. Тогда Вояджер 2 отключил питание и программное обеспечение, предназначенное для автоматической защиты космического аппарата. Накануне зонд должен был повернуться на 360 градусов, чтобы откалибровать один из приборов на борту. Однако поворот не состоялся. В результате две его системы — обе из которых потребляют много энергии — работали одновременно. Наиболее вероятная проблема по мнению исследователей заключается в том, что космический аппарат использовал слишком много питания, что вызывало срабатывание защитного программного обеспечения. Программное обеспечение автоматически отключает научные приборы Вояджера 2, когда возникает перегрузка для экономии энергии.

NASA удалось наладить связь с зондом Вояджер 2 после загадочного сбоя

42 года космические аппараты с золотыми пластинами на корпусе бороздят космические просторы

На момент написания статьи NASA не подтвердило и не опровергло, действительно ли это произошло. Только время покажет, получим ли мы когда-нибудь ответ на вопрос о том, что пошло не так. Но пока мы все можем быть уверены, что миссия Вояджер 2 еще далека от завершения. Если все пройдет хорошо, у него останется еще пять лет жизни, а это значит, что на протяжении еще пяти лет аппарат будет собирать ценные научные данные из той области космоса, по-другому изучить которую мы не сможем.

Тем временем оба аппарата провели в космосе четыре десятилетия, так что их износ — это вопрос времени. Однако, даже если мы потеряем связь с этими космическими путешественниками, они продолжат бороздить космические просторы, неся на своем борту золотые пластины, на которые записана информация о нашей цивилизации.

12 февраль 2020 /
Космос и Нло
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