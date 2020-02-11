» » В Бразилии обнаружен вирус с неизвестными науке генами

В Бразилии обнаружен вирус с неизвестными науке генами

В Бразилии обнаружен вирус с неизвестными науке генами

Ученые обнаружили в Бразилии новый вирус, ДНК которого на 90 процентов состоит из неизвестных науке генов. Результаты открытия опубликованы на сайте препринтов bioRxiv.

Вирус выявлен в искусственном озере Пампулья в бразильском городе Белу-Оризонти. Его не очень сложный геном практически полностью состоит из неизвестных науке генов. Авторы назвали новый вирус Yaravirus brasiliensis в честь водяной нимфы Яры из мифологии народов Южной Америки.

Ученые предполагают, что они столкнулись с первым случаем неизвестной изолированной группы вирусов или отдаленным видом гигантского вируса, который эволюционировал в уменьшенную форму.

Открытые лишь в XXI веке гигантские вирусы достигают размеров, сравнимых с бактериальной клеткой. Свое название они получили из-за их огромных капсидов — белковых оболочек, которые инкапсулируют вирионы — вирусные частицы. Они имеют и ДНК соответствующей длины, которая превышает 200 тысяч пар оснований и часто содержит так называемые орфанные, или сиротские гены (ORFan), не встречающиеся больше ни у одной группы организмов.

Сложные геномы дают возможность гигантским вирусам синтезировать белки и, следовательно, выполнять репарацию, репликацию, транскрипцию и трансляцию ДНК. До их открытия считалось, что вирусы не обладают такими способностями, так как являются инертными существами, способными только заражать своих хозяев. Все известные гигантские вирусы являются паразитами амеб.

И хотя размер нового микроорганизма существенно меньше, чем у гигантских вирусов, — около 80 нанометров — он также паразитирует на амебах, а его геном практически полностью орфанный: 68 его генов (больше 90 процентов) не находят аналогов ни у одного известного организма и лишь шесть отдалено схожи с известными науке.

"Это связано с тем, что вирус представляет собой новую линию амебного вируса с удивительным происхождением и филогенией", — приводятся в пресс-релизе слова одного из руководителей исследования Йонатаса Абрахао (Jonatas Abrahao) из Федерального университета Минас-Жерайс в Бразилии.

Ученые проанализировали более восьми с половиной тысяч метагеномов, но так и не нашли среди них вирусы, родственные новому микроорганизму. Как и прочие вирусы этой группы, он представлен двухцепочечной ДНК, длина которой составляет 44 900 пар оснований и содержит 74 кодирующих фрагмента.

"Используя стандартные протоколы, наш самый первый генетический анализ не смог обнаружить какие-либо узнаваемые последовательности капсида или другие классические вирусные гены в яравирусе", — объясняют Йонатас Абрахао и второй руководитель исследования Бернар Ла Скола (Bernard La Scola) из Университета Экс-Марсель во Франции.

По официальным метагеномным протоколам, яравирус даже нельзя признать вирусным агентом, потому что он не имеет с ними явного сходства. Ученые пока не могут сказать, чем же он является на самом деле — представителем совершенно новой группы или потомком гигантского вируса, который каким-то образом эволюционировал в уменьшенную форму.

"Количество неизвестных белков, составляющих частицы яравируса, отражает изменчивость, существующую в вирусном мире, и то, какое количество новых вирусных геномов еще предстоит открыть", — заключают авторы.

11 февраль 2020 /
Космос и Нло
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Ученые оживили древний вирус
Космос и Нло

Ученые оживили древний вирус

Для обмана иммунной системы и поиска решения для генной терапии исследователи воскресили древний вирус, неизвестный для нашей иммунной системы. Она его полностью игнорирует и позволяет проникнуть
Вирусы это живые существа
Космос и Нло

Вирусы это живые существа

Американские биологи показали, что вирусы являются не безжизненными случайными обрывками ДНК, ставишми "живыми" благодаря воле случая, а продуктом эволюции древних клеткообразных структур,
Спящие вирусы пробуждаются во время космического перелета
Космос и Нло

Спящие вирусы пробуждаются во время космического перелета

Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус
Космос и Нло

Австралийские ученые смогли вырастить новый коронавирус

Ученые из австралийского научного института успешно вырастили новый коронавирус
Ученые увеличили мозг мыши с помощью фрагмента ДНК человека
Космос и Нло

Ученые увеличили мозг мыши с помощью фрагмента ДНК человека

Геномы современных людей и шимпанзе совпадают примерно на 95 процентов. Однако мозг человека серьезно отличается от мозга обезьяны. Спустя десять лет после составления полной карты генома человека
В Млечном Пути обнаружено три новых рассеянных скопления
Космос и Нло

В Млечном Пути обнаружено три новых рассеянных скопления

Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Поющие пескиТолпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?Чем замечателен и в чем преимущества Форекс?Свидетельства об экстремальных изменениях климата были найдены на древних рунах викинговЗападная Антарктида плавится снизу за счет геотермального тепла и сверху за счет изменения характера ветраПочему у электромобилей нет будущегоЧто такое ложные воспоминания и как они образуютсяНа АЭС в Японии произошел сбой


Свежие Статьи
В Бразилии обнаружен вирус с неизвестными науке генами

В Бразилии обнаружен вирус с неизвестными науке генами

Boeing 747 установил рекорд, преодолев Атлантику за пять часов

Boeing 747 установил рекорд, преодолев Атлантику за пять часов

Как меняется скелет современного человека: самые необычные факты

Как меняется скелет современного человека: самые необычные факты

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+