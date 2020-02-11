Прямоугольное Солнце

Нет, это не инопланетная звездная система. В эти выходные Виталий Хэлио посмотрел на океан вблизи Рио-де-Жанейро, Бразилия, и увидел прямоугольное солнц е.

Это изображение может выглядеть фантастически, но это вполне реально, - говорит эксперт по атмосферной оптике Лэс Коули. -Это крайняя форма мнимого миражного заката.