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Прямоугольное Солнце
Нет, это не инопланетная звездная система. В эти выходные Виталий Хэлио посмотрел на океан вблизи Рио-де-Жанейро, Бразилия, и увидел прямоугольное солнце.
Это изображение может выглядеть фантастически, но это вполне реально, - говорит эксперт по атмосферной оптике Лэс Коули. -Это крайняя форма мнимого миражного заката.
11 февраль 2020 /
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