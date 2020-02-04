Российские ученые сделали открытие в области радио- и сейсмоволн

Российские ученые научились точно предсказывать распространение коротких радиоволн и сейсмоволн между приемо-передающими станциями, сообщили РИА новост и в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени Иммануила Канта.

Российские ученые, среди которых сотрудник Института физико-математических наук и информационных технологий БФУ имени Канта в Калининграде Игорь Носиков, создали сложную математическую модель, с помощью которой можно предсказывать распространение радиоволн между приемо-передающими станциями. Результаты исследований опубликованы в авторитетном научном журнале Transactions on Antennas and Propagation. Исследование проводились при финансовой поддержке Российского научного фонда (РНФ).

"Сегодня короткие волны используются в основном для экстренной и альтернативной связи, которая популярна, например, у военных или у представителей МЧС. Созданная нами математическая модель, будучи "заложенной" в программное обеспечение генерирующих радиосигнал приборов, позволит быстро и качественно решить многие радиофизические задачи", - сказал Носиков, слова которого приводит пресс-служба вуза.

Использовать полученную математическую модель, по его мнению, можно не только в радиофизике, но и, например, в сейсмологии.

"Природа радиоволн и сейсмоволн, разум еется, разная, но принцип их распространения идентичен. И если нам известна сила подземного толчка в определенной точке, то мы можем рассчитать, когда волна придет в другую точку, а в дальнейшем и рассчитать, какой разрушительной силой она будет в этой точке обладать", - добавил ученый.

По словам Носикова, разработка математической модели распространения коротких радиоволн проводилась в течение пяти лет. Вышедшая статья стала одним из этапов исследований, которое будет продолжаться и дальше.

Как рассказали в вузе, короткие волны могут преодолевать огромные расстояния - сотни и даже тысячи километров. При этом им не нужны передающие станции, поскольку в качестве таковых, по сути, выступает ионосфера - ионизированный слой атмосферы на высоте примерно в сотню километров. Однако и недостаток коротких волн заключается в том, что качество сигнала напрямую зависит от состояния ионосферы, которое во многом определяется солнечной и атмосферной активностью и поэтому довольно изменчиво.